В Праге депутаты проголосовали за переименование улицы маршала Конева, чьи войска освободили город от нацистов. Решение поддержали 23 из 28 присутствовавших на заседании народных избранников.

Об этом пишет газета Mlada fronta Dnes.

Улице хотят вернуть старое название "Подебрадова". Теперь решение должна утвердить мэрия.

Ранее в столице Чехии убрали памятник Коневу, который командовал 1-м Украинским фронтом. После этого Следственный комитет России завел уголовное дело.

Также мы писали, что в Харькове рассмотрят переименование Русского драмтеатра имени Пушкина.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.