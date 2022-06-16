В Харьковском облсовете рассмотрят вопрос переименования Русского драмтеатра имени Пушкина. Соответствующий вопрос есть в числе 43 вопросов, вынесенных не очередную сессию облсовета.

Дату и время очередной сессии не сообщают.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину переименования происходят повсеместно. Так, из названия Одесского русского театра убрали слово "русский", "Русское радио Украина" переименовали в радио "Байрактар".

Ранее мы писали о том, что Киевсовет переименовал Арку Дружбы народов. Теперь она называется - Арка Свободы украинского народа.

Также мы писали, что мэр Одессы Геннадий Труханов хочет убрать из города улицы с российскими названиями.

А вот в Киеве приостановили процесс переименования станций метро, улиц и других объектов. Чиновники пришли к выводу, что переименование и демонтаж памятников в столице должны проходить при профессиональных дискуссиях и согласно действующему законодательству.

Тем временем война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как мир оказался на пороге грандиозного экономического кризиса.