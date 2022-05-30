В Киеве приостановили процесс переименования станций метро, улиц и других топонимов, сообщил первый заместитель главы Киевской городской администрации Николай Поворозник в эфире национального телемарафона.

По его словам, чиновники пришли к выводу, что переименование и демонтаж памятников в столице должны проходить при профессиональных дискуссиях и согласно действующему законодательству.

На следующих сессиях решения о переименовании других объектов продолжат постепенно принимать.

Ранее мы писали о том, что Киевсовет переименовал Арку Дружбы народов. Теперь она называется - Арка Свободы украинского народа.

Также сообщалось, что в конце апреля в Киеве демонтировали фигуры русского и украинского рабочих под Аркой Дружбы народов.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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Подробнее о последних событиях, связанных с войной в Украине, в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.