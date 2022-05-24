В Киеве, как и анонсировалось ранее, подорожал проезд в маршрутках. Теперь стоимость проезда в большинстве маршруток составляет 15 гривен.

Соответствующие объявления появились в маршруте №545 от станции метро Дарница до ул. Елизаветы Чавдар.

Несмотря на то, что изменения вступили в силу с 21 мая, некоторые электронные приложения (например, популярная среди киевлян программа EasyWay) все еще показывают прежнюю стоимость поездки - 12 грн.

Как писала "Страна", в Киеве с понедельника, 16 мая, возобновили оплату за парковку в городе. Парковка, как и раньше, платная в будни с 8 утра до 10 вечера. В остальное время и на выходных парковка бесплатная.

Также "Страна" сообщала, что с понедельника, 16 мая, в Киеве возобновили электронную оплату за проезд в коммунальном общественном транспорте - как в метро, так и в наземном транспорте.

Однако мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что цену на проезд в коммунальном транспорте столицы повышать не будут.

Тем временем война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.