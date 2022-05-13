Если топливо подорожает до 60-70 гривен за литр ближе к июню, то столичные маршрутчики поднимут стоимость проезда до 15 гривен.

Об этом заявил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко в комментарии УНН.

"Ситуация влияет, поэтому, я думаю, ближе к июню, если будет такая ситуация по поводу цен на горючее, когда ценники уже будут 60, 70 грн, то я думаю будут вынуждены перевозчики все же поднять стоимость проезда до 15 гривен", - сказал он.

Моисеенко заявил, что маршрутки сейчас выполняют 30% от прежнего объёма перевозок, потому что нет горючего и пассажиропотока.

Напомним, в правительстве Украины обещают ликвидировать дефицит топлива в ближайшие дни. Чиновники пообещали, что цены на бензин будут не выше 40 грн за литр.

Впрочем, "Страна" выяснила, как решается проблема дефицита бензина в Украине. По мнению автомобилистов, через две-три недели в городе будет дурдом.

Тем временем война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.