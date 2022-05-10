Правительство обещает, что цены на топливо в Украине не вырастут до 100 гривен за литр, как прогнозировали эксперты. В команде первой вице-премьера Юлии Свириденко обещают, что в Украине бензин можно будет купить по 40 грн/1 литр, а дизель - не более чем по 43 грн.

Об этом сообщает ТСН.

"Нам сегодня удалось изобрести некоторые логистические пути, где-то порты пошли навстречу и будут делать круглосуточно работу, где-то вторую смену, чтобы ресурс доставлялся в Украину", - говорят чиновники.

Напомним, в Украине сохраняется сложная ситуация на рынке автомобильного топлива. Мы приводили прогноз, по которому бензин будут продавать по 80-85 гривен. Это связано и с тем, что Россия бомбила украинские нефтебазы, и с общим подорожанием цен на нефть.

Вместе с тем, власти говорят, что проблема решится уже в ближайшее время. Как заявил заместитель главы председателя ВР Александр Корниенко, дефицит горючего в Украине будет ликвидирован, но цены на топливо повысятся.

Мы анализировали план правительства по преодолению топливного дефицита и рассказывали, как Польша поможет доставлять в Украину горючее.