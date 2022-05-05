В ближайшее время проблема с дефицитом топлива будет решена, но при этом оно подорожает.

Об этом заявил глава гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба.

По его словам, причиной подорожания топлива станет то, что единственным его поставщиком будет Евросоюз, и цены вырастут до уровня стран сообщества.

Кулеба заверил, что власть делает все, чтобы быстро ликвидировать последствия ударов противника по инфраструктурным объектам, которые и вызвали топливный кризис в Украине.

Пока в первую очередь в приоритете обеспечение топливом ВСУ, медиков, волонтеров, а во вторую - критически важные предприятия, например, аграрного сектора.

Кулеба призвал сохранять спокойствие.

Цена на 95-й бензин в разных странах ЕС сейчас колеблется от 1,5 до 2,3 евро за литр. По курсу НБУ это 46-70 гривен.

Ранее в правительстве заявили, что направят на рынок 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля, чтобы уменьшить дефицит горючего, возникший после обстрела ряда украинских нефтебаз.

"Страна" анализировала, какой у власти план преодоления топливного дефицита.