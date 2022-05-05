В Украине сохраняется сложная ситуация на рынке автомобильного топлива. Мы приводили прогноз, по которому бензин будут продавать по 80-85 гривен. Уже вчера он стал реальностью, встречались даже цены повыше.

Например, на заправках "Укрнафты" бензин продавали по 90 гривен, на Socar - по 78,99-79,99. На АЗС, где топливо продается по более низким фиксированным ценам, выстроились очереди, покупателям наливали по 5-10 литров в одни руки. Либо же бензина и дизеля вообще нет.

Власти говорят, что проблема решится уже в ближайшее время. Как заявил заместитель главы председателя ВР Александр Корниенко, дефицит горючего в Украине будет ликвидирован, но цены на топливо повысятся.

Также он намекнул на некое решение, которое позволит стабилизировать рынок топлива. Впрочем, представители топливных сетей говорят, что ни о каком плане по топливу не знают. Да и в целом воспринимают обещания закрыть дефицит бензина и дизеля довольно скептично.

Разбирались, есть ли у властей топливный план, и что в обозримом будущем будет с горючим и ценами.

Бензин по 80-90 гривен: реальность или "сбой электроники"

Мы уже писали о главных причинах дефицита топлива: после того как перекрыли поставки из Беларуси и России, а также заблокировали порты, единственным источником поставок осталась Европа. Но с ними все не так просто: горючее нужно доставлять автомобильным транспортом, тогда как ранее оно шло по железной дороге и совсем другими объемами. Плюс существуют нехватка водителей и бюрократические проволочки. В итоге среднестатистический бензовоз доставляет топливо в Украину 16 дней. И привезенных 30 кубов хватает заправке на день продаж, сообщает владелец сети Prime Дмитрий Леушкин.

Ситуацию усугубляет госрегулирование цен. Кабмин повысил на 40% розничную наценку на топливо (на бензин - до 6,5 гривен, на дизель - до 7 гривен на литр). Также Минэкономики должно со дня на день объявить новые предельные цены на бензин и дизель. Ожидается, что бензин будет стоить 37,69 гривен, дизель - 42,63 гривни, что на 1-2 гривни выше нынешних предельных цен. Премиальное топливо должно подорожать до 39,57 гривен за бензин и 44,76 гривен за дизель.

Но заправщики говорят, что эти цены все равно убыточные. По факту бензин стоит на опте 52 гривни за литр, дизель - 50-52 гривни, и рынок уже ждет ценник в 60 гривен. То есть торговать в розницу по установленным Минэкономики ценам сетям явно не интересно. При этом эксперты заявляют, что многие АЗС пользуются ситуацией и намеренно придерживают топливо, чтобы продать его подороже.

Многие сети уже открыто бойкотируют установленные Минэкономики предельные цены и продают топливо по заоблачным прайсам - до 80-90 гривен за литр.

Впрочем, в самих сетях, ценники которых водители фотографируют и выставляют в соцсетях, говорят, что это все фейки или сбой в электронике.

О якобы фейковых ценниках выше 70 гривен за литр заявили в сети ОККО, отметив, что дизель у них в реальности стоит 42,69, а бензин - 37,85 гривен. Socar также отчитался, что не нарушает требование по госрегулированию цен, хотя из регионов постят фото с заправок этой сети с ценами под 80 гривен. При этом в компании их называют коллажами и шуткой.

На WOG с ценником на бензин в 85 гривен еще более удивительная история: в сети говорят, что это "сбой электроники".

Впрочем, и сами водители, и эксперты топливного рынка заявляют, что ценники по 80-90 гривен на рынке уже есть, и некоторые даже заливают топливо по рекордной стоимости. Но так как особого контроля на рынке сейчас нет, поймать за руку тех, кто открыто нарушает госрегулирование, не так просто. Впрочем, проблема с нехваткой топлива так или иначе налицо. Что, собственно, позволяет на нем спекулировать.

Неделя или месяц топливного дефицита?

Мы уже писали, что Кабмин обещал решить вопрос с дефицитом топлива за неделю. О том, что проблема будет решена в ближайшее время, заявил также заместитель главы председателя ВР Александр Корниенко во время недавнего брифинга.

"Мы много работаем с правительством, и все видели решение, которое позволило перезапустить процесс дефицита топлива", - заявил Корниенко, добавив, что цены будут другими, но появится возможность приобрести горючее.

Отметим, что решение Кабмина - это увеличение на 40% розничной маржи на бензине и дизеле, а также повышение транспортной составляющей с 30 до 80 долларов на тонне.

Из слов Корниенко создается впечатление, что у властей в целом есть план преодоления топливного кризиса.

Впрочем, участники рынка настроены на этот счет довольно скептично.

"Даже не могут представить, какой фокус они придумали. Нужно быть магом, чтобы решить в один момент проблемы с топливом. Потому что проблема на самом деле очень глубокая: автотранспортом невозможно навозить столько топлива, сколько ранее шло по железной дороге. Плюс нет такого количества бензовозов в стране, чтобы обеспечить нужную логистику, нет водителей. Да, сейчас упростилось пересечение границы - власти дали указание пропускать бензовозы быстро. Но все равно есть проблемы с разрешениями и справками. Некоторые страны сократили перечень документов, но не все. К сожалению, с нами власти не консультируются по мерам, которые должны помочь преодолеть топливный дефицит. Наш прогноз: ситуация улучшится только через месяц, за это время мы сможем наладить логистику", - говорит нам руководитель отдела маркетинга сети "БРСМ Нафта" Александр Мельничук.

Такого же мнения придерживается глава агентства "А-95" Сергей Куюн.

"Власти консультируются, помогают. Но в лучшем случае к концу месяца полегчает", - отмечает Куюн.

"В целом намечаются небольшие улучшения, ресурса стало немного больше поступать. Но о решении проблемы дефицита говорить рано", - добавил Леушкин. Он говорит, что начали давать консультации владельцам частных бензовозов, как завести топливо. Также выходят на связь с европейскими трейдерами, у которых есть ресурс. В то же время очередь фур на границе вчера составляла 17 километров. То есть поставки топлива идут, мягко говоря, не очень оперативно.

"Все таки поставки ГСМ, металла и подсолнечного масла надо разделять на разные транспортные коридоры", - говорит Леушкин.

Руководитель специальных проектов "НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев настроен еще более скептически.

"Никакого плана у властей, похоже, нет. Точнее, план - ждать, вдруг топливо само приплывет", - иронизирует он.