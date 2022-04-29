Мы уже писали о скандальном законопроекте 7311, который предусматривает целый список налоговых нововведений - от увеличения военного сбора с 1,5% до 3% до отмены льгот по растаможке иномарок и возврат налогов на бензин и дизель (из-за чего, топливо, как говорят, заправщики, может подорожать до 50-55 гривен за литр "через пять минут после принятия закона").

Сегодня этот проект рассматривали на профильном комитете, и рекомендовали его к принятию за основу, так что, как ожидается, документ уже в ближайшее время вынесут в сессионный зал.

Впрочем, по сравнению с первоначальной версией, в законопроекте появились изменения. В частности, решили все же не возвращать акциз и 20% НДС на бензин и дизель.

Разбирались, как в итоге могут переписать Налоговый кодекс.

Бензин без налогов остается. Что это меняет?

В плане работы налогового комитета Рады рассмотрение проекта 7311 была назначено на вчера. Но по факту 28 апреля появился только разгромный отчет Главного научно- экспертного управления Рады (вернемся к нему позже) и еще один альтернативный законопроект от Гетьмацева (7311-1). В нем большинство норм дублируется из проекта 7311, но прописано и несколько нововведений, которые в итоге одобрены на профильном комитете (куда проект попал только сегодня, 29 апреля).

Оперативный отчет по нему дал в своем Телеграм нардеп Ярослав Железняк.

Из кардинальных правок можно выделить отказ от возврата акциза и полного НДС (20%) на бензин и дизель. То есть, как и сейчас, на топливо должен сохраниться нулевой акцизный сбор и 7% НДС.

Решение профильного комитета глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский называет разумным. "Это важно сейчас, с учетом очередного обострения на топливном рынке", - говорит он.

Отметим, что узнав о попытке вернуть полное налогообложение на топливо, заправщики сразу же заявили - ценники взлетят до 50-55 гривен.

"Топливо будет по 55 гривен через пять минут после принятия закона", - говорил "Стране" владелец сети Prime Дмитрий Леушкин.

По расчетам главы агентства "А-95" Сергея Куюна, ценник на бензин повысился бы до 50 гривен (сейчас 34-36 гривен), на дизель - до 55 гривен (на данный момент - 38,66-40,66 гривен).

Впрочем, как сказал нам Куюн, тот факт, что налоги решили не повышать, ситуацию с дефицитом топлива в Украине все равно никак не решит.

"Нужно послабить госрегулирование цен (сейчас на опте бензин и дизель дороже, чем в рознице, многие сети начали самовольно поднимать ценники - Ред.), учесть повышенные затраты на логистику. Также необходима помощь правительства в том, чтобы донести до европейских партнеров важность решения логистических проблем и оперативно договориться о выдении Украине объемов топлива", - говорит Куюн.

Еще одна поправка касается возмещения НДС - если изначально прописали, что оно будет идти за январь 2022 года в виде ОВГЗ, то теперь указано, что возможность возмещения в облигациях есть, но она не обязательна - то есть. Может быть в виде бумаг, может - деньгами. "По желанию плательщика бюджетной возмещение за январь 2022 года может быть проведено в ОВГЗ", - написал Ярослав Железняк.

При этом остался нерешенным вопрос по НДС за другие месяцы, начиная с февраля, а там уже миллиардные долги государства.

Как переписали законопроект

Что с другими скандальными пунктами, которые изначально прописали в проекте 7311?

1. По военному сбору. В первом варианте предусмотрено увеличение военного сбора с 1,5% до 3% на период военного положения. Но освобождения от его уплаты военнослужащих, работников правоохранительных органов и др. После рассмотрения проекта на комитете эта норма осталась в том же виде. То есть, решать - повышать ли вдвое военный сбор (а он отчисляется не только с зарплат, но и с массы платежей, скажем, при постановке авто на учет или переоформлении квартиры) - будут уже в сессионном зале.

2. По растаможке иномарок. Этот пункт - один из самых резонансных в проекте 7311. Напомним: в начале апреля в Украине полностью обнулили налоги на импортные авто (включая НДС, акциз и таможенную пошлину, всего - до 33% от стоимости авто).

Но в новом законопроекте налоги предложили полностью вернуть. Украинское общество уже разделилось на два лагеря. Одни - против того, чтобы в войну "барыги" завозили элитные авто без налогов и на этом "наживались", другие говорят о том, что непонятно, какой удар по автопарку нанесла война, и сколько людей в итоге остались без машин, поэтому, почему бы не дать им купить транспорт по льготам.

В итоге на комитете все же проголосовали за возврат налогов на иномарки. Но не на все.

Оставили безналоговый ввоз полноприводных джипов до 2017 года выпуска, которые нужны для армии. Кроме того, снизили на период войны экологические требования к импортному транспорту — можно ввозить трактора, грузовики, спецтехнику уровня Евро-3.

3. Налоги для упрощенцев. В начале войны бизнесу дали возможность переходить на уплату 2% от оборота и убрали импортный НДС. По словам экономиста Алексей Куща, это нововведение было очень выгодным для компаний-импортеров, которые получили возможность снизить затраты сразу на треть (20% НДС и 10% налога на прибыль).

При этом, по словам Куща, сильно страдал бюджет, так как импортный НДС является в Украине бюджетообразующим.

В проекте 7311 условия по налогам переиграли - для тех, кто перешел на схему 2% прописали возврат импортного НДС. Но такое решение также критикуют.

"Прежде всего - это прямое увеличение продажной стоимости товара на 20% в условиях военного времени", - говорит партнер консалтинговой компании ADA Group Андрей Тамошюнас.

4. Проверки бизнеса. Профильный комитет не стал менять нормы по возврату проверок, прописанные в проекте 7311.

"Возобновляются камеральные проверки своевременности подачи отчетности и уплаты налогов. Убирается льгота по отсрочке на 6 месяцев (после военного положения) сроков оплаты налогов в случае невозможности заплатить их сейчас. Такая льгота остается для тех, остается на территории, где идут боевые действия", - сказал Ярослав Железняк.

Но Андрей Тамошюнас говорит, что список "боевых" зон до сих пор не определен, что фактически отдает этот вопрос на откуп налоговым органам. Кроме того, даже после релокации в более безопасные регионы бизнес не сразу восстанавливается и со старта не готов тут же платить налоги и выполнять все условия по срокам.

Что еще могут поменять

В целом же, по словам Тамошюнаса, в проекте, после работы над ним в профильном комитете, мало что изменилось.

Ожидается, что основные правки появятся уже в сессионном зале. Скорее всего, они будут касаться военного сбора, налогов на иномарки (уже сейчас предлагается несколько вариантов, к примеру, ввоз без налогов, но с запретом перепродажи в течение 1-3 лет, ввоз по льготам для тех, кто лишился машины в войну, ограничение льготного ввоза по стоимости машин и т.д), а также налогообложения и проверок бизнеса.

29 апреля в Раде появился еще один альтернативный проект по налогам - 7311-2. Его подал нардеп Марьян Заблоцкий. Предлагается убрать коэффициент возраста авто из формулы расчета акцизного сбора. То есть, если сейчас акциз - это базовая ставка (от 50 до 150 евро в зависимости от типа двигателя) умноженная на коэффициент двигателя (объем двигателя в кубических сантиметрах разделить на 1000) и на коэффициент возраста (количество полных лет авто, но не больше 15), то по новому проекту хотят считать просто базовую ставку умноженную на двигатель. Это значительно удешевляет растаможку старых авто.

Есть еще замечания, которыми уже засыпали налоговый законопроект.

В отчете Главного научно-экспертного управления отмечают следующие проблемные моменты:

Отсутствие обоснований ожидаемых социально-экономических, правовых и других последствий закона. "В соотвествии с регламентом ВР законопроект вносится на регистрацию вместе с пояснительной запиской, которая должна содержать обоснование ожидаемых социально-экономических, правовых и других последствий закона. Для данного проекта это является особенно актуальным. Но пояснительная записка таких обоснованной не содержит, и , по сути, ограничивается практически единственным аргументом - необходимостью увеличения поступлений в бюджет", - говорится в отчете.

Спорная отмена льгот. "Вопрос по полной отмене налоговых преференций не может рассматриваться исключительно с позиции минимизации бюджетных потерь, неминуемость которых, кстати, была ожидаемой и при внедрении таких преференций. Более целесообразно учитывать разноплановые негативные последствия вооруженной агрессии, которые проявляются в существенном падении производства, сокращении рабочих мест, потерей гражданами своего имущества и др. В таких условиях отмена налоговых преференций (прежде всего речь идет о товарах, которые ввозятся) приведет к существенному увеличению стоимости, снижению уровня жизни граждан, стимулированию их оттока за границу", - говорится в отчете. Рекомендация Главного научно-экспертного управления — установления ограничений и дифференциации по льготам, но не их полная отмена.

Налог на иномарки. К примеру, по тому же транспорту в Главном научно-экспертном управлении Рады предлагают сохранить льготы для нескольких категорий: под авто для собственного использования или такси, если транспортные средства таких лиц были повреждены, угнаны в войну или остались на оккупированных территориях, для граждан, которые ранее авто не имели, но теперь нуждаются в нем для переселения или предпринимательской деятельности. Ну и само собой, для армии и волонтеров. "При этом для первых двух категорий целесообразно установить ограничения по количеству авто, запрет на их отчуждение, "что должно минимизировать интерес к такому роду бизнеса со стороны различных перекупщиков", - говорится в отчете Главного научно-экспертного управления Рады.

Военный сбор. В Главном научно-экспертном управлении Рады отметили, что его увеличение приведет к росту налоговой нагрузки на граждан, в итоге, - к уменьшению их дохода и покупательской способности. При этом непонятно, почему предлагается именно увеличение до 3% - нет обоснований.

По проверкам бизнеса. В Главном научно-экспертном управлении обращают внимание на спорность "территориального принципа" возврата проверок, то есть, пострадавшие регионы могут срывать сроки и не платить налоги, "безопасные" - обязаны платить. "Плательщики на сегодня не могут обеспечить выполнение налоговых обязательств и на прилегающих территориях к тем, на которых ведутся военные действия, в населенных пунктах, которые подвергаются ракетным и бомбовым ударам", - говорится в отчете.

Не исключено, что в процессе рассмотрения законопроекта в сессионном зале эти замечания будут хотя бы частично учтены.

Но в целом, как говорят эксперты, столь частое переписывание Налогового кодекса явно не идет стране на пользу.

"У нас, к сожалению, законотворчество работает так, что, кто первый "добежит", те "хотелки" и учитывают. Нет стабильности налогообложения, что важно во все времена, а тем более, в войну", - говорит Кущ. "Рада пытается сбалансировать бюджет, но нет единого подхода к налоговой политике на период войны, что дестабилизирует работу экономики", - добавил глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Ранее в Украине отменили земельный налог в воюющих регионах как минимум на полтора года.

А еще украинцам разрешили не платить за растаможку авто в период войны.