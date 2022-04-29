Налоговый комитет Верховной Рады рекомендовал за основу в первом чтении новый пакет налоговых изменений – законопроект №7311-д.

Об этом пишет народный депутат Ярослав Железняк.

Ключевые нововведения:

Повышение ставки военного сбора до 3% в период военного положения.

Отменяется освобождение от НДС и пошлины при импорте компаниями-упрощенцами.

Упраздняются льготы по НДС, акцизу и пошлины при ввозе транспортных средств. Остаются льготы на ввоз полноприводных джипов до 2017 года выпуска, необходимых для нужд вооруженных сил.

Горючее будет и дальше облагаться налогом по уменьшенному НДС и без акциза.

Бюджетное возмещение за январь 2022 налогоплательщик по желанию сможет получить в ОВГЗ.

Убирается льгота, которая на 6 месяцев после завершения военного положения отсрочила сроки уплаты налогов при невозможности заплатить сейчас. Такая льгота остается для тех, кто находится на территории, где происходят боевые действия.

На период военного положения + 180 дней пенсии назначаются для ВПЛ без документов на основании данных из реестров.

Напомним, ранее "Страна" подробно рассказывала об этом законопроекте и разбиралась, как хотят переписать Налоговый кодекс в Украине.

Также сообщалось, что ранее в Украине отменили земельный налог в воюющих регионах как минимум на полтора года.

Кроме того, мы рассказывали, как в Украине на время войны поменяли налоги и на что могут рассчитывать украинцы.