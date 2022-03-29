В Украине на период действия военного положения отменили земельный налог на территории боевых действий. Земельный налог и арендная плата за земельные участки не будет начисляться как минимум до 31 декабря следующего года.

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс Верховная Рада внесла 15 марта, сообщает Налоговая служба.

"Изменения касаются земельных участков, расположенные на территориях, где ведутся боевые действия, и на территориях, временно оккупированных РФ", - говорится в сообщении.

В законе прописано, что плата за указанные налоги не начисляется и не уплачивается на период с 1 марта 2022 года по 31 декабря года, следующего за годом, в котором прекращено или отменено военное или чрезвычайное положение.

Таким образом, как минимум до 31 декабря 2022 года земельные налоги отменены для жителей этих регионов.

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Напомним, что также в Украине ФОПов освободили от уплаты ЕСВ минимум на год после окончания войны.