Владимир Зеленский продлил военное положение в Украине в связи с российско-украинской войной. Глава государства подписал необходимый закон. Теперь военное положение будет в Украине еще как минимум на 30 суток дольше, начиная с 26 марта.

Подписанный закон появился в воскресенье, 20 марта, на сайте Верховной Рады Украины.

Президент поставил подпись на законе об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" №2119-IX (регистр. №7168).

"Этим законом продлен срок действия военного времени в Украине с 05 часов 30 минут 26 марта 2022 года сроком на 30 суток", - говорится в официальном сообщении.

В Украине уже 25-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Беларусь вывезла из Украины своих дипломатов, Россия заявила об использовании в Украине новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал", а Зеленского продолжили критиковать за антинатовскую риторику.

Кроме того, мы рассказывали, как аграрии накануне посевной ищут семена, удобрения и топливо и выйдут ли они вообще в поля.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних новостях о ситуации на фронте и вокруг украинско-российских переговоров.