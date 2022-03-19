Власти Франции категорически не рекомендуют своим гражданам въезжать на территорию Украины, однако некоторые не соблюдают эти призывы.

Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в эфире телеканала BFMTV.

"У нас есть сведения, что некоторые французы въехали на территорию Украины. Вместе с тем мы не рекомендуем французским гражданам въезжать эту страну", - сказал Понсен, отвечая на вопрос одного из журналистов, если ли информация об участии французов в боевых действия в Украине.

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