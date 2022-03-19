В субботу, 19 марта, идет 24-й день войны в Украине, которую без объявления развязала Россия 24 февраля.

Наиболее драматические события разворачиваются вокруг Мариуполя, Изюма, Рубежного. Обстреливают Авдеевку, населенные пункты в Киевской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Житомирской области.

Более 3 миллионов украинских беженцев выехали за границу. Миллионы переместились на более безопасные территории внутри страны.

Мы уже писали, что во многих городах западной Украины резко выросла стоимость аренды жилья. Сдают и по 2 тысячи гривен в сутки и по 2 тысячи долларов в месяц.

Продолжаются переговоры представителей Украины и России.

О том, что происходило на фронте вчера, 18 марта, читайте в наших ежедневных итогах дня.

Ниже хроника событий 19 марта. Материал обновляется.

19 марта

10.56 Во время двух вчерашних ракетных ударов по пригороду Запорожья девять человек погибли (из них один представитель ГосЧС) и семнадцать ранены (из них три представителя ГосЧС и два гражданских), еще пять травмированы.

Об этом сообщил спикер обладминистрации Иван Арефьев.

10.30 Ещё одно объяснение почему в Киеве проблемы с качеством воздуха.

По словам зампредседателя КГГА Петра Пантелеева, причиной являются пожары в окрестностях столицы, в частности в Гостомеле, Буче, пожары на индустриальных объектах, а также движение воздушных масс от источников возгорания и низкая скорость ветра.

10.20 Кто из мужчин может выехать из Украины, памятка:

10.12 Николаевский губернатор Ким заявил, что вчера россияне ударили ракетами по спящим солдатам. Идёт спасательная операция.

"Жду официальной информации от ВСУ, чтоб цифры корректно указывать", - сказал губернатор.

Вероятно идёт речь об ударе по казармам 79-й десантно-штурмовой бригады в Николаеве.

10.08 Номер национального информационного бюро, по которому можно сообщить о без вести пропавших военных или гражданских: 16-48 или (044) 287 81 65

10.02 Вице-премьер Ирина Верещук о гуманитарных коридорах на сегодня. Всего 10 коридоров.

Донецкая область:

из Мариуполя в Запорожье. Выехала колонна автобусов для перевозки людей из Бердянска в Запорожье. Также в сторону Бердянска выехали фуры с продуктами для помощи мариупольцам в Бердянске. Также оказывается помощь мариупольцам, которые оказались в городе Мангуш (они туда идут пешком) – оттуда их увезут в Бердянск.

Киевская область:

из села Бервица к Броварам. Люди должны самостоятельно выйти, перейти реку Трубеж в сторону улицы Радгоспной, там будут ждать автобусы. Это объявление касается жителей таких населенных пунктов: Бервица, Мокрец, Заворичи, Калита, Семиполки, Рожны, Пуховка, Зазимье, Бровары.

из Бучи в Белогородку (жители Бучи, Ворзеля, Михайловки, Рубежовки, Забучья, Дмитровки, Капитановски, Стоянки, Гореничей, Белогородки);

из Богдановки в Бровары (Богдановка, Новобогдановка, Рудня, Летки, Рожны, Пуховка, Зазимье, Бровары);

из Бородянки в Белую Церковь (Бородянка, Песковка, Белая Криница, Кочелев, Брусилов, Фастов, Белая Церковь);

Луганская область:

В Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Попасную и Бахмут планируется доставка гуманитарного груза, а также автобусов для эвакуации населения.

Херсонская область:

- 14 фур гумпомощи поедут в Херсон.

09.34 В Генштабе ВСУ не исключают, что есть вероятность того, что власти РФ начнут открытую мобилизацию из-за больших потерь на войне в Украине.

09.27 Харьков после обстрелов. В домах лопаются коммуникации и они покрываются льдом. Уже неделю держатся морозы до минус 10 градусов.

09.20 В Запорожье вводится почти двухдневный комендантский час.

Ранее такой же вводили два раза в Киеве. Во время последнего (со вторника по четверг) это объясняли необходимостью борьбы с прорвавшимися в город диверсантами.

09.10 Офис генпрокурора сообщает, что с начало войны погибло уже 112 детей.

Также правоохранители приводят статистику по уголовным делам. Зарегистрировано уже 1951 уголовных производств по военным преступлениям и 1271 производств по преступлениям против нацбезопасности. Предъявлено уже 76 подозрений по делу о вооруженной агрессии России.

09.06 Международные эвакуационные рейсы 19 марта

Польша 00:40 - №7603/7604 Львов - Пшемысль

03:00 - №7621 Львов – Госграница

07:10 - №35/36 Львов – Пшемысль

08:52 - №7607 Львов – Госграница

12:12 - №7609/7610 Львов – Пшемысль

14:00 - №7623 Львов – Госграница

15:40 - №7611/7612 Львов – Пшемысль

17:00 - №7616/7617 Львов – Хелм

19:13 - №67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев-Хелм

19:55 - №7601/7602 Львов – Пшемысль

Словакия 11:35 №8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 13:49)

16:50 №961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (прибытие 18:13)

Венгрия В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов Чоп — Захонь. Рейс регулярный, стоимость составляет 102 грн. в зависимости от курса евро.

12:30 №33 Мукачево -Будапешт

16:30 №32521 Мукачево-Будапешт

Румыния 23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния)

Австрия 14:07 №749 Киев – Вена

*по техническим причинам поезд может направляться к ст. Захонь или ст. Будапешт где есть возможность пересадки на бесплатные для украинцев поезда в Вену.

08.58 График дополнительных эвакуационных поездов на сегодня.

Киев, Дарницкий вокзал: 01:00 – Интерсити+ Дарница – Харьков; 08:00 – Интерсити+ Дарница – Львов; 17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов.

Харьков: 08:00 – Интерсити+ Харьков – Львов; 09:40 – №229/230 Харьков – Ивано-Франковск; 13:00 – №239/240 Харьков – Львов.

Днепр: 20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.

Краматорск: 13:00 – №263/264 Краматорск – Львов; 16:00 – №265/266 Краматорск – Львов.

Запорожье: 16:05 – №225 Запорожье – Ковель.

08.50 В Мариуполе идут бои за территорию комбината "Азовсталь".

Об этом в эфире телемарафона сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

08.40 Почти четверть украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за вторжения России.

Почти 6,5 млн человек бежали от войны в пределах Украины, более 3,3 млн выехали за границу.

Об этом говорится в свежем отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

08.32 Сообщение ГосЧС по поводу смога в Киеве и области.

"В столице и Киевской области наблюдается загазованность воздуха, связанная с погодными условиями, способствующими накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли.

Смог сегодня не является причиной паники в обществе 👌

Так, по состоянию на 07:00 утра 19 марта в Киевской области не зафиксированы пожары в экосистемах, в Зоне отчуждения и вблизи ЧАЭС".

08.24 КГГА сообщает о "незначительном задымлении" в Киеве. Связывает это со сменой направления ветра.

Жителей просят не выходить на улицу и не открывать окна.

08.18 Советник главы МВД Вадим Денисенко пояснил откуда появился смог над Киевом.

1. Догорает свалка возле Новых Петровцев.

2. Безветренная погода. Как только ветер появится, смог от работы теплоэлектростанций и дымов от возгораний в окрестностях Киева развеется.

3. В Чернобыльской зоне, с точки зрения пожарной ситуации, все спокойно. Радиационный фон в норме.

08.05 Из Северодонецка, Рубежного, Лисичанска и Попасной сегодня в 9 часов утра откроются гуманитарные коридоры.

Эвакуацию проведут автобусами.

Также в 14 часов из Новозолотаревки выйдет эвакуационный поезд.

Об этом сообщает губернатор области Гайдай.

07.50 Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что переговоры с Россией могут продлиться несколько недель «или дольше», несмотря на определенные сдвиги в ходе переговорного процесса.

Об этом он сообщил в интервью Bloomberg TV.

07.45 Нардеп Гончаренко подтвердил, что вечера был нанесён удар по казарме 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Николаеве. Он приводит свидетельство журналиста шведской газеты Expressen, который сообщает о 30-40 погибших

07.00 В Киеве сегодня с утра стоит невыносимый запах гари.

Сервисы слежения за атмосферой показывают, что украинская столица сейчас третья по загрязнению в мире.

06.45 Ночью Генштаб выпустил подробную сводку боевых действий за 18 марта.

Главное:

ВСУ признали потерю доступа к Азовскому морю

за минувшие сутки по Украине было выпущено 14 ракет и совершено 40 авианалетов Цель этих обстрелов - "склонение военно-политического руководства нашего государства к переговорам на условиях врага".

к западу от Киева противник захватил и удерживает рубежи на речке Ирпень. О том, что россиян отбросили на 70 километров от Киева, как это вчера утверждал штаб Сухопутных войск, Генштаб ничего не говорит.

в Рубежном Луганской области противник пытается войти в южную часть города, где обороняются ВСУ. Продолжаются бои за Попасную.

под Донецком российские войска ведут боевые действия в районе Авдеевки, Верхнеторецкого (к северу от Донецка) Крымского (Горловское направление) и Тарамчука (к югу от Марьинки). Продолжается и штурм в Мариуполе. - под Николаевым и Кривым Рогом противник проводит передислокацию войск.