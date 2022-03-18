В Мариуполе на заводе "Азовсталь" идут масштабные бои. Видео
На металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе, который принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, проходят масштабные бои.
Об этом стало известно из публикаций очевидцев в местных Telegram-каналах.
Ранее на фоне тяжелой ситуации в Мариуполе (город находится в блокаде и его штурмуют российские войска и "ДНР") создатель полка "Азов" (это подразделение сейчас воюет в Мариуполе) Андрей Билецкий записал видео, в котором заявил, что "вся армия готова идти на деблокаду Мариуполя. Ждём приказа".
Между тем, советник главы Офиса президента Алексей Арестович отреагировал на призывы Билецкого и других "азовцев" и заявил, что на данный момент деблокада Мариуполя невозможна.
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