На фоне тяжелой ситуации в Мариуполе (город находится в блокаде и его штурмуют российские войска и "ДНР") создатель полка "Азов" (это подразделение сейчас воюет в Мариуполе) Андрей Билецкий записал видео, в котором заявил, что "вся армия готова идти на деблокаду Мариуполя. Ждём приказа".

Видео он сопроводил текстом с призывом к деблокаде города.

"Сегодня Мариуполь удерживает оборону за пределами человеческих возможностей. Город нуждается не в мотивирующих картинках в соцсетях, а в реальной помощи. Мариуполю нужна деблокада!", - написал Билецкий.

Напомним, что ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что у украинской армии нет возможности нанести удар для деблокада Мариуполя.

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