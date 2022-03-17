Советник главы МВД Антон Геращенко ответил правозащитной организации Human Rights Watch, которая сегодня призвала Украину прекратить публиковать видео с российскими военнопленными, поскольку это "нарушает их права и права их близких".

"Human Rights Watch, езжайте-ка лучше в Мариуполь и в онлайн режиме фиксируйте нарушение права Украинцев на Жизнь!" - написал в своем телеграм-канале Геращенко.

Вероятно в Украине продолжат публиковать фото военнопленных и устраивать с ними пресс-конференции.

Напомним, в Human Rights Watch заявили, что такое обращение с военнопленными нарушает положения Женевских конвенций, направленных на обеспечение достойного обращения с захваченными комбатантами со всех сторон. Также мы сообщали, что в МВД Украины опубликовали первые списки пленных россиян и описали процедуру их выдачи матерям.

Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

Итоги среды — в нашей публикации: "Угроза Кривому Рогу и Вышгороду, призрак нейтралитета".

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