Для огромного количества российских военнопленных в Украине создадут лагеря. Об этом в интервью на YouTube-канале Марка Фейгина сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Будем принимать решение организовывать централизованное содержание пленных по всем законам Женевской конвенции, со всеми требованиями, которых, кстати, довольно много и они не простые, довольно сложные. Но речь уже идет о лагерях, потому что пленных очень много. Как задержанных или арестованных их держать не удается", - заявил Арестович.

Напомним, Арестович попросил украинских военных не обращаться с пленными по-варварски. По его словам, категорически запрещается варварское обращение с российскими военнопленными, и что западные партнеры крайне негативно реагируют на такие факты.

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