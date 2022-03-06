В Генштабе ВСУ заявляют, что с началом вооруженной агрессии РФ против Украины активизировалась деятельность российских частных военных кампаний (ЧВК) по вербовке личного состава, имеющего опыт прохождения военной службы в подразделениях специального назначения и имеющего соответствующую подготовку.

Об этом сказано в Facebook Генштаба.

"Так, в Ростове-на-Дону развернут штаб ЧВК "Вагнер", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, в ВСУ заявляют, что РФ продолжает использовать российскую массовку для подготовки видеорепортажей об "успешности" проведения "операции" на территории Украины.

В Украине идет 11-й день войны, которую начала Россия. Мы рассказываем о том, что происходит на фронте, в нашем онлайне.

"Страна" подробно рассказывала о том, что происходило в Украине 5 марта в обновляемом материале.

Ранее мы анализировали, что вчера происходило на фронте и почему сорвалась эвакуация из Мариуполя

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, почему в последнее время президент Владимир Зеленский жестко критикует НАТО.