Украинцы считают самыми главными три события уходящего года - пандемию коронавируса (6,5%), 30-летие независимости Украины (6,3%) и вакцинация от коронавируса (5,9%).

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

4,4% опрошенных назвали событием года отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Для 3,8% имеет важность "вагнергейт", а 3,7% отдали предпочтение "закону о земле".

Важность угрозы вторжения России в Украину усмотрели 3% опрошенных, еще 2,8% назвали важным событием войну.

В список событий, которые упомянули более 1% респондентов, вошли саммит "Крымская платформа" (1,7%), переговоры президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского (1,7%), 1000 грн за вакцинацию (1,4%) ), "Большое строительство" (1,4%), пресс-конференция Зеленского (1,3%), "закон об олигархах" (1,3%), отставка Арсена Авакова (1%), строительство дорог (1%) .

При этом 4,5% опрошенных считают, что таких событий вообще не было, 25,8% затруднились ответить на открытый вопрос, а 6,8% отказались отвечать вообще.

Среди мировых событий, которые можно назвать событием года, опрошенные назвали пандемию коронавируса (12,1%), избрание нового канцлера Германии (6,6%), события в Афганистане, вывод войск США из Афганистана (6,5%), переговоры Путина и Байдена (5,6%), выборы в США (4,8%), вакцинация от коронавируса (4,5%), ситуация с беженцами на границе Беларуси и Польши (2,5%), события в Беларуси (1, 9%), угроза вторжения России (1,6%), переговоры Байдена и Зеленского (1,2%), войну (1,1%).

26% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос, 2,4% отметили, что таких событий не было, а 6,8% отказались отвечать на этот вопрос.

Большинство украинцев заявили, что были счастливы в 2021 году. Так, 7% сказали, что были очень счастливы, еще 46% были в основном счастливы. В основном несчастливыми были 27%, а совсем несчастливыми - 8%.

Пятая часть опрошенных (20,1%) в 2021 году радовалась за значительные успехи родных, 17% отметили, что имели значительные успехи в работе, обучении или творчестве. Еще 13% в 2021 году совершили интересное путешествие по Украине или за ее пределами. Почти каждый десятый (9,4%) сказал, что за год преодолел тяжелую или хроническую болезнь. В то же время, почти 29% опрошенных заявили, что никаких положительных событий в их жизни в 2021 году не произошло.

Кроме того, за последние два года практически не изменились традиции празднования Рождества. Абсолютное большинство (67%) отмечают его 7 января. 3% празднуют Рождество 25 декабря и еще 21% - дважды.

Украинцы встречают 2022 год преимущественно с ощущением надежды (43%) и тревоги (34%) по поводу будущего государства.

Мужчины на 6% чаще женщин упоминали о такой эмоции как оптимизм, тогда как женщины больше мужчин испытывают страх (разница 5%) и растерянность (разница 7%), когда рассуждают о судьбе страны. Возрастное распределение респондентов свидетельствует, что чем младшее поколение, тем больше оптимизма и надежды испытывают его представители по сравнению со старшими возрастными группами.

Общенациональное исследование провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 17 по 22 декабря 2021 во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

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