Институт цвета Pantone определился с главным цветом 2022 года. Выбор пал на Very Peri - синий оттенок с добавлением фиолетово-красного подтона. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Сочетающий в себе качества синего, но в то же время обладающий фиолетово-красным оттенком Pantone 17–3938 Very Peri ("Вери пери" - Ред.) демонстрирует энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, которое поощряет смелое творчество и образность", - объяснила исполнительный директор института Леатрис Эйсман.

В Pantone добавили, что по мере выхода из изоляции представления людей и стандарты меняются, а реальная и виртуальная жизни начинают пересекаться по-новому.

Напомним, в декабре 2020-го специалисты Института цвета Pantone назвали сразу два самых актуальных цвета 2021 года - это 17-5104 "Абсолютный серый" (Ultimate Gray) и 13-0647 "Освещающий" (Illuminating).

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