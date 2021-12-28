В десятых числах января состоятся переговоры России с Западом по снятию военной напряженности. Краеугольным камнем обсуждений станет Украина.

Требование России - прекратить военное освоение нашей территории со стороны НАТО и гарантии того, что Киев не будут брать в Альянс.

Определенных ответов на Западе пока не дают. И со всех сторон идут разговоры о том, что ситуация может перейти в войну. С другой стороны, если Москва и Вашингтон договорятся, то в Украине может наступить разрядка.

Что, впрочем, не устраивает представителей "партии войны" в Украине.

Мы, в свою очередь, решили спросить у киевлян, а выгодно ли для Украины будет, если Россия и Запад помирятся и придут к взаимному соглашению.

"Лучше плохой мир". Что говорят сторонники сделки РФ и США

Участники опроса говорят о выгодности примирения России и Запада.

"Самое главное - не воевать. Потому, что жалко людей: и ребят, и мужчин, и детей, которые будут воевать. Нельзя, хватит. Наши дедушки-бабушки воевали, наши прадедушки-прабабушки, надо жить мирно со всеми. Самое страшное, когда теряешь жизнь, потому что жизнь - это самое что ни есть лучшее. Нам Бог подарил жизнь, и надо жить", - говорит женщина.

Ее спутник уверен в том, что в настоящий момент нужно воевать за экологию, а не за нефть.

Перемирие РФ и Запада называют выгодным еще и потому, что страны направят вектор развития на другие вещи.

"Они займутся тогда экономикой. Деньги не будут тратить на вооружение и я думаю, экономика будет развиваться, это всегда прекрасно. А у нас должно быть всё "para bellum" - готовься к войне. По-другому нельзя, иначе съедят. ", - говорит киевлянин.

С ним согласна женщина, акцентирующая на том, что достижение мира должно происходить без спекуляций и крайностей. "Только не за счет Украины. Чтобы не разделили Украину", - подчеркивает она.

По словам молодого парня, примирение Запада с РФ выгодно, потому что наша страна в таком случае перестанет быть разменной монетой.

"Если они помирятся, Украина не будет, наверное, разменной монетой. Будет диалог какой-то уже на другом уровне, а не каждый просто разменивает страну, типа Запад - по-своему, Россия - по-своему... Если они договорятся", - рассуждает мужчина.

"То есть один раз разменяют и всё?", - задаём уточняющий вопрос.

"Ну, примерно где-то так", - соглашается он с тем, что в основе договоров между РФ и Западом будут также лежать интересы Украины.

"Считаю, что для всех выгодно, - отвечает еще одна участница опроса. - Потому что лучше плохой мир, чем хорошая война".

"Выгодно всем мирно жить и дружить. И Рождество вместе справлять. И в общем, всем быть в дружбе и мире. Поэтому всем нам надо быть дружными и мирными людьми и жить, не нарушая ничьих границ", - уверена женщина.

С ней согласен мужчина преклонного возраста.

"Меньше людей погибло бы. Потому что война слишком долго тянется, а надо как-то заканчивать эти все дела. Она же не должна в европейскую превратиться? Поэтому надо вести переговоры со всеми", - отвечает он.

Выгоды для него очевидны: это позволит "определиться с Донбассом, это же наша территория, там всё разорили, надо восстанавливать. И уголь там все-таки дешевле, чем из Америки, думаю", - поясняет свою мысль пенсионер.

Еще одна сторонница мирных договоренностей России и Запада видит ситуацию так: "Если Россия и США помирятся, то может Путин немного ума наберется и перестанет нас терроризировать", - надеется женщина.

Житель Киева вспоминает, что Россия в одно время шла в сторону примирения с Западом, а потом только отвернулась от этого курса.

"Мы считаем, что Россия должна назад вернуться и двигаться в том направлении. Как и Украина должна быть. Украина сейчас в сторону Запада развернулась полностью, поэтому и Россия тоже должна туда идти", - размышляет киевлянин.

"Война ничего хорошего никогда не приносила ни одному народу. Тут даже не о чем спрашивать. Что вы думаете, если будет война, что-то изменится в лучшую сторону? Я считаю, что любые мирные переговоры лучше всякой войны", - получаем еще один ответ от пенсионера.

В целом, люди хотят, чтобы Россия с Западом нашла точки соприкосновения. Они связывают договоренности РФ и Запада с окончанием военных действий в Украине. "Не будет смертей и неуравновешенной экономики. Но, наверное, нужно мириться на военных правах", - делится с нами молодой человек.

Но не все уверены в примирении Запада с Россией и немногие могут пояснить, в чем именно заключается эта выгода:

"Напряжение точно будет меньше, потому что Россия заинтересована, чтобы НАТО не подступало к её границам", - кратко отвечает участник опроса.

Еще один наш собеседник убежден, что в случае договоренностей между Западом и РФ, Америка сможет помочь Украине. "Россия не будет к нам никакие претензии иметь", - сказал мужчина.

"Выгода в том, что мы не будем буферным устройством для Запада и России. В Украине тогда будет мир. Общее понимание вопроса это мир на Донбассе", - отвечает мужчина.

"Они могут помириться только за счет Украины"

Часть опрошенных считает, что перемирие выгодно только народу, а не руководителям. "Выгодно, но вряд ли что-то получится. Всю жизнь они стараются, хотят, но каждый будет в свою сторону тянуть, да и всё", - отвечает нам киевлянин.

Для мужчины выгода перемирия однозначная - прекращение войны. "Жили бы дружно. Но это никому не выгодно. Руководству не выгодно", - приходит он к выводу.

По словам женщины, всё будет зависеть от конкретных договоренностей:

"Если они пойдут на пользу Украине, а не страны договорятся о чем-то между собой и это не будет очень хорошо для Украины, то нет. Если всё для Украины будет хорошо, то пусть договариваются. Все зависит от условий, на которых они помирятся. Если они учтут наши интересы, тогда всё хорошо".

"Это не выгодно для России. Потому что Россия эгоист. Она считает, что весь мир для неё - враги. И я не вижу тут большой выгоды для Украины с теперешним руководством", - говорит мужчина.

"Они могут помириться только за счет Украины. Потому что Путину нужна Украина, Байдену нужен Китай, это большая игра. Украина - разменная монета, поэтому пусть оно будет так, как есть", - говорит респондент.

Спрашиваем, значит ли это, что он хочет, чтобы война продолжалась?

"Война от нас не зависит. Всё решает Кремль. Мы ничего не можем сделать. Что Зеленский вот это заявляет, что поедет с Путиным разговаривать. Путин заявил: "О Донбассе говорить не будем". Чего он поедет туда? Но подождём, когда его уберут, посмотрим ..."

"Любая дружба и договор, если они исполняются, он выгоден всем. Но Россия же не выполняет Будапештский меморандум. Поэтому, как сказал Бисмарк, не стоит это даже той бумаги, где стоит подпись России. Потому что это ничего не стоит. Ничего не выполняется. Поэтому мы настроены очень пессимистично в отношении России в том виде и формате, который есть", - отвечает мужчина.

Есть люди, которые уверены, что стороны никогда не помирятся.

"Потому что это две сильные воюющие экономически-сильные страны. Поэтому я думаю, что для Украины это было бы конечно выгодно. Потому что мы в любой ситуации являемся между молотом и наковальней. Это очень серьезный вопрос. Америка и Европа, если бы хотели, уже наверное мы были бы в Европе. Но почему-то оттягивают. А если бы они помирились, в таком политическом плане - да (это было бы выгодно Украине, Ред.) Но в реалиях это сложно будет. Они друг другу не уступят. И они никогда не найдут точки соприкосновения... Это будет постоянное соперничество. А нам от этого плохо будет, как бы там ни было, потому что мы между ними", - ответил нам киевлянин.

"Я думаю, что США выгодно, чтобы Украина и Россия не дружили. Я думаю, что Америке выгодны конфликты. И Европе - тоже", - выдает пессимистический прогноз женщина.

"Выгодно, но невозможно. Но, прежде всего, в Украине не было бы военной конфронтации", - говорит житель столицы.

"Смотря на каких условиях. Мы можем помириться, пусть нас Россия поработит и всё. Или как? Мы не будем воевать, а будут здесь русские нам указывать или как? Как они договорятся? Что мы уйдем из Украины, а вы делайте, что хотите? Если будут уступки, пойдут и дальше. Знаете, как в жизни. Сейчас уступишь, значит захотят еще какие-то условия. В принципе это замкнутый круг", - говорит мужчина, но оставляет шанс России и США договориться на правильных условиях.

"Потому что санкции если будут, будет очень плохо. Потому что объективнее мир сильнее, чем Россия. Европа и Америка сильнее, чем Россия. И у них больше рычагов. А Китай не считает Россию партнером. Он - себе на уме. Ему выгодно, чтобы подрались два медведя, а он будет наверху и посмотрит. В любом случае, он выигрывает", - добавляет мужчина.

Часть опрошенных говорит о том, что Россия не будет выполнять перед Америкой обязательства даже в случае договора.

"С Россией нельзя прийти к общим соглашениям. Потому что у них такая политика, что соглашения с ними не может быть. Может быть только видимость перемирия и всего остального. Да и Западу Украина по сути не нужна. Украина нужна только Украине. Во всей этой истории Украина - разменная монета. Украине нужно научиться любить себя, а не пристраиваться куда-то. То ли к Западу, то ли к России. Пока мы не полюбим себя, нас никто не полюбит и уважать не будет. а половина наших людей хочет пристроиться к России, другая хочет, чтобы пришел Запад и сделал здесь порядок. Кто будет делать порядок в чужом доме? Я сделаю там порядок, если это принесет мне какую-то прибыль, правильно? И это уже будет не порядок того, человека, который живет в этом доме. Это будет уже мой порядок", - ответила нам киевлянка.

Полную версию опроса читатели могут увидеть на канале "Страны" в YouTube.