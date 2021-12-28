В МИД РФ подтвердили возможную дату переговоров с США по гарантиям безопасности

В России подтвердили, что переговоры с США по поводу предложений о гарантиях безопасности могут пройти 10 января.

Об этом со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова сообщает "РИА Новости".

Так, по словам Рябкова, РФ подтверждает, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января, но окончательной договоренности нет.

Кроме того, как сообщил российский замминистра, РФ крайне важно получить подтверждение, что в делегацию Североатлантического альянса на возможных переговорах по безопасности в рамках Совета Россия - НАТО 12 января войдут военные.

Также Рябков заявил, что на переговорах в США должен обсуждаться проект договора о гарантиях безопасности.

Напомним, ранее в Белом доме озвучили даты переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ по Украине. Планируется, что переговоры между Россией и США по поводу контроля над вооружений и ситуации в Украине пройдут 10 января. 12 января должно пройти заседание Совета Россия - НАТО, а на следующий день, 13-го числа - переговоры представителей России и ОБСЕ.

Также мы писали о том, что ранее Швейцария уже объявила о готовности принять Совет "Россия-НАТО". Об этом пресс-секретарь министерства иностранных дел Швейцарии Пьер-Ален Эльтшингер.