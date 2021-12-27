Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что требования России к НАТО и США предоставить гарантии безопасности - это не блеф, но и не ультиматум.

Об этом Рябков сказал в интервью для журнала "Международная жизнь".

"Когда мы говорим абсолютно твердо и четко, что требуем официального отзыва решения Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО... Когда мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО надо в принципе исключить, когда мы говорим, что инфраструктуру НАТО и разного рода меры, которые являются провокационными для России, надо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания основного акта Россия-НАТО 1997 года, мы не блефуем", - заявил Рябков.

Тем ни менее, Москва не считает эти предложения ультиматумом и планирует "всеми силами внедрять понимание" таких предложений в западных странах.

"Мы не выдвигаем никаких ультиматумов. Просто сама логика подводит к тому, что мириться с тем, что происходит, сглатывать это, делать вид, что ничего не происходит, у нас не получается", - сказал заместитель министра.

Напомним, 17 декабря МИД РФ обнародовал стратегическое предложение РФ к НАТО о гарантиях взаимной безопасности. Среди 12 пунктов данного предложения - исключение дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.

Также сообщалось, что в Белом доме заявили о готовности сотрудничать с РФ по предложенным гарантиям госбезопасности.