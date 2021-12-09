МИД России пригрозил миру повторением "Карибского кризиса" 1962 года, когда СССР и США оказались буквально на грани ядерной войны. Риск повторения этой ситуации допустил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Вы знаете, может до этого дойти вполне. Если будет все продолжаться как идет, вполне можно по логике развития событий вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем", - сказал Рябков журналистам.

По его словам, такое развитие событий станет "провалом дипломатии и внешней политики", но добавил, что "время еще есть"

Комментируя заявления США о том, что РФ готовится напасть на Украину, Рябков заявил, что такие заявления ни на чем не основываются.

"Карибский кризис" - исторический период чрезвычайно напряженного политического, дипломатического и военного между США и СССР в октябре 1962 года, связанный с переброской вооружения СССР, в том числе и ядерного, на Кубу, т.е. к границам США. Кризис мог спровоцировать ядерную войну.

Напомним, 7 декабря состоялся онлайн-саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Российский президент находился в своей сочинской резиденции, американский лидер - в кабинете для переговоров в Вашингтоне. Стороны общались по защищенной видеосвязи. "Страна" проанализировала, о чем говорили президенты и подробно рассказала об итогах их переговоров.

Позже стало известно, что Джо Байден проведет разговор с украинским президентом 9 декабря, то есть через два дня после двухчасового разговора по видео с российским коллегой.