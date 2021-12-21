США видели российские предложения по безопасности и готовы к дипломатическому общению по многочисленным каналам. Об этом сообщила помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Об этом сообщают РИА Новости.

"Мы видели российские предложения и комментарии по поводу их (РФ - Ред.) требований безопасности. США готовы действовать дипломатически через множество каналов, включая двустороннее сотрудничество, Совет Россия-НАТО и ОБСЕ", - отметила Донфрид в ходе брифинга.

Напомним, Министерство иностранных дел РФ 17 декабря опубликовало стратегическое предложение России к НАТО о гарантиях взаимной безопасности. В него вошли 12 пунктов, в том числе - исключение дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.

Также мы писали, что кроме гарантии безопасности с НАТО, МИД РФ предложил заключить отдельное соглашение и с США. Там также содержится норма об отказе от включения в альянс стран бывшего СССР.

Кроме того, мы сообщали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс рассмотрел полученный от Российской Федерации проект по безопасности и считает, что любой диалог должен принимать во внимание опасения альянса и мнение Украины.