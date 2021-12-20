В МИД РФ заявили, что действия Украины вынуждают Россию пойти на радикальные шаги
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что действия Украины вынуждают Россию пойти на радикальные шаги.
Об этом сообщает ТАСС.
"Здесь вопрос абсолютно не в страхах, вопрос о достижении нашими соседями - не только Украины, а соседями в принципе - определенной точки кипения, которая действительно вынуждает нас к принятию определенных радикальных шагов, по крайне мере, мы об этом заявляем, что мы готовы думать в другой плоскости", - сказал Руденко.
Российский замминистра сообщил, что не стал бы выделять Украину как-то особенно в соответствующем контексте, поскольку это только "следующий кандидат на появление таких угроз" для России.
"У нас есть и другие страны, граничащие с Российской Федерацией, где подлетное время для ударных систем составляет 4-5 минут. В Украине таких подлетных расстояний пока нет. Просто наша реакция - это превентивная мера, которая предупреждает о том, что в случае развития определенных сценариев с нашей стороны будут предприняты определенные шаги, о которых мы сейчас не распространяемся и говорим только в общем плане, называя эти вещи военными шагами и военно-техническими решениями", - добавил Руденко.
В этой связи высокопоставленный российский дипломат обратил внимание, что здесь уместно говорить не о страхе, а о призывах российской стороны к своим партнерам остановиться.
"Это касается, кстати, и Украины, если она собирается предпринять какие-то шаги, которые будут действительно представлять для нас угрозу безопасности", - заявил Руденко.
Напомним, Министерство иностранных дел РФ 17 декабря опубликовало стратегическое предложение России к НАТО о гарантиях взаимной безопасности. В него вошли 12 пунктов, в том числе - исключение дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.
Также мы писали, что кроме гарантии безопасности с НАТО, МИД РФ предложил заключить отдельное соглашение и с США. Там также содержится норма об отказе от включения в альянс стран бывшего СССР.
Кроме того, мы сообщали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс рассмотрел полученный от Российской Федерации проект по безопасности и считает, что любой диалог должен принимать во внимание опасения альянса и мнение Украины.