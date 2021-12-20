Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что действия Украины вынуждают Россию пойти на радикальные шаги.

Об этом сообщает ТАСС.

"Здесь вопрос абсолютно не в страхах, вопрос о достижении нашими соседями - не только Украины, а соседями в принципе - определенной точки кипения, которая действительно вынуждает нас к принятию определенных радикальных шагов, по крайне мере, мы об этом заявляем, что мы готовы думать в другой плоскости", - сказал Руденко.

Российский замминистра сообщил, что не стал бы выделять Украину как-то особенно в соответствующем контексте, поскольку это только "следующий кандидат на появление таких угроз" для России.

"У нас есть и другие страны, граничащие с Российской Федерацией, где подлетное время для ударных систем составляет 4-5 минут. В Украине таких подлетных расстояний пока нет. Просто наша реакция - это превентивная мера, которая предупреждает о том, что в случае развития определенных сценариев с нашей стороны будут предприняты определенные шаги, о которых мы сейчас не распространяемся и говорим только в общем плане, называя эти вещи военными шагами и военно-техническими решениями", - добавил Руденко.

В этой связи высокопоставленный российский дипломат обратил внимание, что здесь уместно говорить не о страхе, а о призывах российской стороны к своим партнерам остановиться.

"Это касается, кстати, и Украины, если она собирается предпринять какие-то шаги, которые будут действительно представлять для нас угрозу безопасности", - заявил Руденко.

Напомним, Министерство иностранных дел РФ 17 декабря опубликовало стратегическое предложение России к НАТО о гарантиях взаимной безопасности. В него вошли 12 пунктов, в том числе - исключение дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.

Также мы писали, что кроме гарантии безопасности с НАТО, МИД РФ предложил заключить отдельное соглашение и с США. Там также содержится норма об отказе от включения в альянс стран бывшего СССР.

Кроме того, мы сообщали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс рассмотрел полученный от Российской Федерации проект по безопасности и считает, что любой диалог должен принимать во внимание опасения альянса и мнение Украины.