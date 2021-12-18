Заместитель главы МИД Латвии Анджей Вилумсонс заявил, что в ЕС есть всеобщая усталость относительно расширения, а членство в НАТО - это процесс политический.

Об этом он заявил в интервью агентству Liga.net.

"Украина станет членом ЕС и НАТО, когда все члены ЕС и НАТО коллективно согласятся, что: 1. Украина готова присоединиться; 2. это принесет пользу организациям. Я думаю, мы еще не в этой точке. Но это не ваша вина. Вы делаете хороший прогресс во всех реформах, но есть всеобщая усталость, особенно в ЕС, относительно принятия нового члена после больших раундов расширения", - сказал он Вилумсонс.

Ранее мы писали о том, что Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в НАТО Украине не дали четкого ответа насчет того, в каком году наша страна сможет стать членом Альянса.

Кроме того, 15 декабря в Брюсселе состоялась встреча Владимира Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга. После встречи президент признал, что Альянс в случае нападения Российской Федерации ничего не должен Украине.