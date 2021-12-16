Президент Украины Владимир Зеленский, который 16 декабря встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, напомнил что в случае полномасштабной войны с Россией Альянс ничего не должен Украине, но именно наша страна станет форпостом противостояния.

Об этом глава государства сказал на совместном брифинге с генсеком НАТО.

"Если будет полномасштабная война (с РФ – Ред.), то мы понимаем количество жертв, миллионы жертв, потому мы этого не хотим, как любая цивилизованная страна. Если может быть эскалация, про которую все говорят, и иногда соседи (Россия – Ред.) пугают государства Европейского Союза и Украину, пытаются это делать, то это выглядит провокационно и небезопасно. Что НАТО должно нам? НАТО не должно Украине ничего. НАТО, если не выстоит украинская армия, должно всем своим странам, потому что НАТО бережет именно страны-члены НАТО. А форпост сегодня - Украина, которая не является членом НАТО", - сказал Зеленский.

Напомним, Йенс Столтенберг после встречи с Зеленским заявил, что не видит признаков разрядки напряженности на границе Украины. Генсек НАТО также сказал, что решение о вступлении Украины в Альянс будет принимать Украина и 30-стран членов.

Также сообщалось, что Столтенберг неоднократно говорил о нежелании Альянса воевать за Украину.