Сегодня Верховная Рада разрешила допуск иностранных военных на территорию Украины - для участия в учениях 2022 года.

Причем, в следующем году эти международные маневры станут масштабнее. К ним привлекут еще больше солдат НАТО, а бюджет мероприятий увеличат в два с половиной раза.

Это вполне однозначный сигнал России, которая как раз сейчас требует у Запада дать гарантии нейтралитета Украины. И отсутствия угроз со стороны Альянса на территории нашей страны.

Теперь же власти Украины собираются расширить натовское присутствие в стране. Очевидно, что это может стать поводом для наращивания и российских войск по периметру наших границ. И в целом усилит опасность военной эскалации вокруг Украины.

Рассказываем, зачем приняли закон о допуске иностранных военных, а также подробности о каждом из учений, запланированных в 2022 году.

Зачем приняли закон

Украинское законодательство не допускает функционирование военных формирований, не предусмотренных законом, а также размещение иностранных баз на территории страны.

Поэтому иностранные войска, участвующие в учениях, каждый раз допускают в Украину специальным законом по представлению президента.

В следующем году совместных учений будет больше - девять вместо восьми, как в уходящем 2021 году. Также в них задействуют больше военных и техники. Что касается бюджета, то на проведение многонациональных маневров планируют выделить 106,5 млн гривен. В прошлом году на эти цели направили около 39 млн грн.

То есть почти в три раза больше денег.

В пояснительной записке к закону такое усиление активности объясняется "стратегическим курсом по обретению Украиной членства в НАТО и ЕС" и сложной военно-политической ситуацией, которая требует наращивания оперативных возможностей ВСУ.

Sea Breeze ("Морской бриз")

"Си Бриз - 2022" (США, Украина, другие страны). Многонациональные учения, организаторами которых являются Украина и США, проводят с 1997 года. Они проходят в акватории Черного моря обычно летом.

Учения организовывают для стран черноморского региона (кроме России) для того, чтобы отработать совместные маневры на море и суше.

Украина обычно предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья, США поддерживают финансово, оказывают помощь в технике и оборудовании.

"Си бриз - 2021". Фото: Сайт президента

В этом году запланированная общая численность сил "Си бриз" - до 7500 военнослужащих ( в 2021-м было меньше - пять тысяч), до 85 кораблей, до 70 самолетов и вертолетов.

От ВСУ - 4000 военнослужащих, до 30 кораблей и до 30 самолетов и вертолетов. От США - до 1500 военных, до 20 кораблей и до 20 самолетов и вертолетов.

От вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участниц программы "Партнерство ради мира" - до 2000 военных и до 20 самолетов и вертолетов.

Rapid Trident ("Быстрый трезубец")

"Репид Трайдент - 2022" (Украина, США и другие государства члены НАТО).

Учения проводят с 2006 года в рамках программы "Партнерство ради мира". Преимущественно они проходят на Яворовском полигоне во Львовской области.

В 2022 году они обещают быть самыми масштабными за последние годы. Запланировано участие 8500 военных (в 2021-м было до шести тысяч). 5000 от ВСУ, 1500 - США, 2000 - страны НАТО. Ожидается, что каждая сторона привлечет до 20 самолетов и вертолетов и до 10 кораблей.

Сроки проведения - 45 дней в промежутке с марта по декабрь.

"Объединенные Усилия"

"Объединенные Усилия - 2022" (Украина, США, страны НАТО и участники программы "Партнерство ради мира"). В учениях принимают участие подразделения ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, СБУ и Госпогранслужбы.

В 2020 году учения стали, по официальной легенде, ответом на масштабные учения России "Кавказ-2020". В 2021-м - на белорусско-российские маневры "Запад-2021".

Общая численность в 2022-м году, как и в 2021-м, до 12 500 военнослужащих, до 70 кораблей, до 90 самолетов и вертолетов.

От ВСУ до 9000 военнослужащих, до 20 кораблей, до 30 самолетов и вертолетов. От США до 1000 военнослужащих, до 10 кораблей, до 20 самолетов и вертолетов.

От вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участниц программы "Партнерство ради мира" - до 2500 военных, до 40 кораблей, до 40 самолетов и вертолетов.

К слову, "Объединенные усилия" в 2020 году отметились скандалом. Британские десантники, которые высадились в Николаевской области, заявили, что приземлились "на заднем дворе России".

Тогда же над Украиной начали демонстративно летать американские американские военные самолеты. В частности, они пролетели над центром Киева, о чем тогда радостно сообщило посольство США.

Silver Saber ("Серебряная сабля")

"Сильвер Сейбер - 2022" (Украина, Польша). На этих маневрах представители НАТО оценивают украинские силы спецопераций. Каждый год в них участвуют разные подразделения. В случае успешного экзамена украинцев привлекают к боевому дежурству в составе Сил реагирования НАТО.

Учения проходят в три этапа. Первый запланирован на февраль-апрель, второй на май-июль, третий август-декабрь.

Общая численность сил: до 5000 военнослужащих, до 16 самолетов и вертолетов, до 10 кораблей.

Из них от ВСУ до 3000 военных, до 6 самолетов и вертолетов, до 5 кораблей. От Польши - до 1000 военных, до 4 самолетов и вертолетов. Еще около 1000 человек и техника будут участвовать от других государств-членов НАТО и государств-участниц программы "Партнерство ради мира".

Riverine ("Речной")

"Риверайн - 2022" (Украина, Румыния).

Учения проходят на Дунае, по которому проходит граница между Румынией и Украиной. Цель маневров - отработать совместные задачи с привлечением военно-морских сил, морской охраны и пограничников. Это может быть актуальным при борьбе с терроризмом, нелегальной миграцией.

Риверайн-2021. Фото: Думская

Планируется, что в них примут участие до 400 военных, до 20 кораблей и до 10 самолетов и вертолетов. По 200 военнослужащих и по 5 самолетов и вертолетов от Румынии и Украины.

Длительность учений 45 дней. Они должны пройти в один из промежутков с марта по декабрь.

Cossack Mace ("Козацкая булава")

"Козак Мейс - 2022" (Украина, Великобритания). Впервые были проведены в 2021 году. Их цель отработать совместные задачи украинских и британских военных сил.

Например, в прошлом году в Николаевской и Одесской области - в прибрежных районах, отрабатывали действия на случай захвата городов условным противником.

Общая численность сил, вооружения и военной техники в 2022 году: до 5500 военнослужащих (в 2021-м две тысячи человек), до 30 самолетов и вертолетов, до 11 кораблей.

От ВСУ до 3000 человек, до 10 самолетов и вертолетов, до 5 кораблей. От Вооруженных Сил Великобритании и Северной Ирландии до 1500 военнослужащих, до 10 самолетов и вертолетов, до 3 кораблей.

От вооруженных сил других государств-членов НАТО и стран-участниц программы "Партнерство ради мира" до 1000 военных, до 10 самолетов и вертолетов, до 3 кораблей.

Maple Arch ("Кленовая арка")

Maple Arch - 2022 (Канада, Украина, Литва, Польша, страны НАТО). Цель этих многонациональных командно-штабных учений - повысить совместимость вооруженных сил стран-участниц. Организатор маневров Канада, отсюда и название.

В 2022 году общая численность задействованных сил до 3700 военнослужащих, до 22 самолетов и вертолетов.

Планируется, что от ВСУ в "Кленовой арке" примут участие до 1700 военнослужащих и до 4 самолетов и вертолетов.

Канада выделит до 300 военнослужащих и до 4 самолетов и вертолетов. Литва и Польша - до 500 военных и до 4 воздушных суден с каждой стороны.



Другие государства-члены НАТО задействуют до 700 военнослужащих и до 6 самолетов и вертолетов.

Blonde Avalanche ("Светлая Лавина")

"Светлая Лавина - 2022" (Украина, Румыния, Венгрия, Словакия). Учения обычно проходят на западе страны - в Закарпатской, Львовской области. Каждый год придумывают легенду учений, например, ликвидацию последствий наводнения.

Общая численность учений в 2022 году: до 1300 военнослужащих и до 13 самолетов и вертолетов.

От ВСУ - до 500 человек и до 5 самолетов и вертолетов. От Венгрии, Румынии, Словакии и стран-участниц НАТО или "Партнерства ради мира" - по 200 военных и по 2 самолета и вертолета.

"Викинг - 2022"

"Викинг" (Швеция, Украина, сраны НАТО). Миротворческое компьютерное командно-штабное учение под руководством вооруженных сил Швеции при активном участии скандинавских стран и других приглашенных государств. Украинцы принимают в них участие с 2005 года.

Это учение без демонстрации возможностей венной техники. Его цель отработать взаимосовместимость между частями и подразделениями стран-членов и партнеров НАТО во время международных миротворческих операций.

Учение проводится раз в два года и длится примерно 45 дней. Точная дата его проведения пока не назначена.

Общая численность сил, задействованных в 2022 году, до 500 военнослужащих. Из них около 200 из Украины, 100 - от Швеции и 200 от государств-участников натовской программы "Партнерство ради мира".

Украинская часть раньше проходила в Киеве на базе Центра подготовки офицеров для многонациональных штабов Национальной академии обороны Украины.

Подготовка круглый год

Кроме запланированных международных учений на протяжении всего 2022 года в разных регионах Украины запланировано многонациональное обучение по подготовке подразделений ВСУ с участием иностранных военных.

В них задействуют до 19 000 военных: до 15 тысяч из Украины и по 2 тысячи из США и других стран.