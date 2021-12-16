В четверг, 16 декабря, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе. Стороны обсудили ситуацию на границе Украины с Россией. Столтенберг заявил, что признаков разрядки напряженности не видит.

Об этом генсек НАТО заявил в ходе брифинга по итогам встречи с украинским президентом, трансляцию вела пресс-служба Альянса.

Столтенберг также добавил, что Альянс обеспечил поставки Украине разных видов военного снаряжения, включая системы противодействия беспилотникам и зимнюю одежду.

Генсек НАТО также сказал, что решение о вступлении Украины в Альянс будет принимать Украина и 30-стран членов.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО три раза в течение пяти дней напомнил о нежелании Альянса воевать за Украину, поскольку нашей стране недоступны "гарантии безопасности и коллективная оборона".

Также мы писали, что Йенс Столтенберг выразил надежду на начало диалога между альянсом и Российской Федерацией по поводу событий, связанных с Украиной. Он также признал, что сожалеет о неготовности России к таким контактам.

Кроме того, сообщалось, что в Госдепе США сообщили Киеву, что Украина не вступит в НАТО еще 10 лет.