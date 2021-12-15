В Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявление Вашингтона о возможности дополнительного размещения войск в странах НАТО Восточной Европы в случае "вторжения РФ в Украину". Замглавы ведомства Сергей Рябков сказал, что в Москве считают его провокационным сигналом.

Об этом сообщает "РИА Новости" утром в среду, 15 декабря.

"Это провокационные сигналы. Непонятно, зачем администрация США это делает, вместо того, чтобы углубленно, сфокусировано заняться альтернативным путём реального укрепления безопасности, предлагаемого Россией в форме упомянутых гарантий", - сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, пресс-секретарь американского президента Джен Псаки на брифинге заявила, что Белый дом рассматривает отправку войск на ротационной основе на восточный фланг Альянса в случае "вторжения РФ в Украину".

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон никогда не рассматривал возможность отправки американских войск в Украину в случае "вторжения России". По его словам, в случае "вторжения" американские войска будут отправлены в страны "Бухарестской девятки" (B9), расположенные на восточном фланге НАТО (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония).

Также мы писали, что в МИД РФ предупредили о конфронтации с НАТО и заявили о полном отсутствии доверия к альянсу.