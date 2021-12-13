Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук поддерживает введение системы онлайн-голосования в парламенте, хотя многие нардепы отнеслись к такой идее негативно.

Об этом председатель парламента рассказал в интервью для "Интерфакс-Украина".

Сетфанчук внес идею возможности онлайн-голосования в Раде еще два года назад, но, по словам спикера, еще тогда многие коллеге по парламенту отнеслись к ней негативно. Некоторые считают, что это унижает права оппозиции.

"Но надо учитывать, что в мире сегодня целый ряд вызовов, которые мы не можем спрогнозировать. Например, может так случиться, что из-за пандемии в парламенте не соберется 226 депутатов или что-то произойдет с помещением в результате какой-то условной военной агрессии на Грушевского, 5 (адрес Верховной Рады - Ред.). Мы – единственный законодательный орган, и у нас нет варианта, чтобы в случае чего все-таки собраться и принять важное для государства решение. Можно даже ограничить перечень решений, которые могут быть представлены таким образом", - считает Стефанчук.

По мнению председателя, введение голосования в онлайн-формате - это технический вопрос и возможно уже в скором времени министр цифровой трансформации представит свою концепцию.

"Если у нас будет гарантия от ведущих компаний и техническое решение, к которому будет доверие, то стоит попробовать на каком-то уровне начать внедрять. Важно, чтобы в критических ситуациях у нас были предохранители", – объяснил Стефанчук.

Ранее в Минцифры заявили о технической готовности к внедрению онлайн-голосования на выборах.

Также сообщалось, что осенью Зеленский обсудил с президентом Microsoft введение электронного голосования в Украине.