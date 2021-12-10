Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект о государственном бюджете на следующий год через неделю после его принятия. Теперь документ передали президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает пресс-служба парламента, в пятницу, 10 декабря.

Руслан Стефанчук заявил, что проект закона о бюджете приняли в срок, а не "под елку". После подписания закона спикером парламента документ направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, 2 ноября Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении бюджет Украины на 2022 год с учетом предложений народных депутатов. "За" проголосовали 273 нардепа. Через месяц проект закона приняли во втором чтении.

Также мы писали о том, что 2 декабря Верховная Рада утвердила бюджет Украины на 2022 год. Доходы в 2022 году планируются на уровне 1,322 трлн гривен. Расходы, согласно документу, составят 1,498 трлн грн.

Дефицит бюджета на следующий год ожидается на уровне 189 млрд гривен (или 3,5% ВВП), что на 23,77% ниже, чем в этом году. Минимальная зарплата должна вырасти незначительно - с 6,5 тысяч грн (до такого уровня она повысится в декабре этого года) до 6,7 тысяч грн в октябре 2022 года.

"Страна" подробно писала о том, что написано в итоговой версии бюджета-2022.