Сразу после утверждения государственного бюджета на следующий год народные депутаты утвердили смету парламента на 2022 год.

Такое решение приняли нардепы в ходе заседания, в четверг, 2 декабря.



Речь идёт о сумме в два миллиарда 688 миллионов. Это более чем на 100 млн гривен больше, чем в прошлом году.

Напомним, ранее мы писали, что Рада планирует выделить из бюджета на этот год дополнительные 19 млрд грн на дороги.

Кроме того, ранее мы сообщали об основных показателях бюджета-2022. Из учтенных поправок - на 6,5 млрд увеличили поступления от импортного НДС, выделили еще по миллиарду на борьбу с коронавирусом, субвенции регионам на инфраструктуру, 2,2 млрд на аэропорты. Вместе с тем, дополнительно предусмотрели 1 млрд на программу по питьевой воде. Среднегодовой курс заложен на уровне 28,6 гривен за доллар. На 1,3 млрд (до 4 млрд) увеличили финансирование на разработку и реализацию государственных инвестпроектов. Кроме того, прожиточный минимум вырастет с 2270 гривен на на начало до 2684 к концу 2022 года.

Что написано в проекте бюджета-2022 также можно почитать в нашем отдельном материале.