В Верховной Раде Украины сегодня, 18 ноября, приняли за основу законопроект №6298 с поправками в госбюджет на 2021 год по выделению 2,5 млрд грн для финансирования инфраструктурных проектов, а также создания национальной авиакомпании. Свой голос "за" отдали 236 нардепов.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Кроме того, народные депутаты поддержали сокращение сроков подготовки проекта ко второму чтению в два раза.

По данным пояснительной записки, законопроект №6298 предусматривает увеличение доход госбюджета за счет перевыполнения поступлений ряда налогов на 2,5 млрд грн.

Итак, принято решение, что 1 млрд грн направится на строительство и ремонт автодорог Укравтодором. Еще 1 млрд грн планируют потратить на реализацию проектов программы Большой стройки: дороги, объекты социально-культурной сферы, увеличение субвенций местным бюджетам на ремонт, а также строительство коммунальных дорог.

Остальные 500 млн грн потратят на формирование уставного капитала национального авиаперевозчика.

Также сообщили, что презентация бизнес-плана новой авиакомпании намечена на конец ноября, его разработкой занималась французская консалтинговая компания Aerogestion.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко заявил, что его политсила подготовила законопроект, которым предусмотрено выделение 2,5 млрд гривен на увеличение финансирования критически важных направлений: энергетики и медицины. По его словам, деньги на данный законопроект в бюджете страны есть, главное не тратить их на очередные пиар-проекты, а направить туда, где они действительно нужны.

Кроме того, сегодня, 18 ноября, Верховная Рада сняла с рассмотрения скандальный законопроект №5600 (изменения в налоговый кодекс, который увеличивает налоговой давление на граждан и бизнес).