Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко заявил, что его политсила подготовила законопроект, которым предусмотрено выделение 2,5 млрд гривен на увеличение финансирования критически важных направлений: энергетики и медицины. По его словам, деньги на данный законопроект в бюджете страны есть, главное не тратить их на очередные пиар-проекты, а направить туда, где они действительно нужны.

Об этом он Юрий Бойко сообщил в Facebook.

Законопроектом предусмотрено направление допдоходов общего фонда государственного бюджета на выплаты сотрудникам медицинской сферы и покупку энергоносителей.

В том числе, по словам сопредседателя ОПЗЖ, 500 млн гривен необходимо выделить на допвыплаты медицинским работникам.

"Сейчас в стране настолько сложная ситуация, что в дефиците не только кислород, но и медицинский персонал. В зоне риска оказались как медики, которые на передовой борьбы с эпидемией, так и те, кто работает с обычными пациентами. Однако власть не дает этому должной оценки. С таким подходом, нас скоро просто некому будет лечить", - сообщил Юрий Бойко.

Оппозиционный депутат также заявил, что 2 млрд гривен нужно направить на покупку энергоносителей с целью предотвращения техногенных катастроф в текущем отопительном сезоне.

По его словам, из-за того, что власть "провалила" все, что могла на стадии подготовки к отопительному сезону, люди, коммунальная сфера и промышленность не понимают, как им пережить зиму.

Напомним, ранее мы писали о том, в Украине растут цены на коммуналку. Также, несмотря на то, что жители страны платят за услуги ЖКХ больше, чем в прошлые годы, увеличивается их задолженность. Чтобы решить эту проблему, "Оппозиционная платформа - За жизнь" внесла поправки в проект закона "О государственном бюджете Украины на 2022 год", которые предусматривают увеличение до 65 млрд гривен расходов для предоставления льгот и субсидий гражданам на оплату коммуналки.

Кроме того, в конце октября текущего года Бойко заявил, что власть должна не ждать следующего бюджетного года, а оперативно, уже на следующей неделе, рассчитать алгоритм, который позволит повысить всем врачам, работающим в больницах "красной зоны", зарплату.