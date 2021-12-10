Киевский городской совет 9 декабря принял бюджет столицы на 2022 год. За это решение проголосовали 108 депутатов из 120.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

По словам директора Департамента финансов Владимира Репика, показатели доходной части бюджета Киева на будущий год разработаны на базе основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития города, итогов выполнения бюджета за 2020 год и ожидаемого исполнения за 2021 год с применением норм Бюджетного и Налогового кодексов Украины, а также с учетом изменений в бюджетное и налоговое законодательство и другие законодательные акты.

"В бюджет города Киева планируется получить доходы в сумме 69 миллиардов гривен, в том числе субвенции и дотация из государственного бюджета 8,9 миллиарда гривен. Доходы общего фонда бюджета города (без учета трансфертов из государственного бюджета) запланированы в сумме 62,5 миллиарда гривен, что на 2,3 миллиарда гривен больше плановых показателей 2021 года. Доходы специального фонда – 6,5 миллиарда гривен, что на 0,3 млн грн больше плановых показателей 2021 года", - рассказал Владимир Репик.

По его словам, госбюджетом Украины на 2022 год предусмотрены субвенции из государственного бюджета в сумме 8,8 миллиарда гривен и 81 миллион гривен дополнительной дотации в результате предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога субъектам космической деятельности и самолетостроения.

При этом основные источники финансирования в 2022 году: налог на прибыль физических лиц - 30,6 миллиарда гривен; единый налог - 9 миллиардов гривен; налог на имущество - 7,2 миллиарда гривен; налог на прибыль предприятий - 5,8 миллиарда гривен.

Расходы составляют 67 миллиардов гривен. В том числе расходы общего фонда составляют 49,038 миллиарда гривен и расходы специального фонда - 18,04 миллиарда гривен.

На развитие образования заложили 26,4 млрд грн - это более 39% расходов бюджета, добавили в Киевсовете.

На транспорт, дорожное хозяйство и связь плана направить 12,9 миллиарда гривен.

"Отрасль ЖКХ, социальная защита и здравоохранение будут финансироваться в 2022 году примерно на одинаковом уровне - более 8% расходов столичного бюджета. В частности, в отрасли ЖКХ запланированы расходы на Комплексную целевую программу по повышению энергоэффективности и развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры города Киева на 2021-2025 годы и Комплексную целевую программу экологического благополучия города Киева", - добавил Репик.

На транспорт и дорожное хозяйство в смете Киева запланировано 12,9 млрд грн или 19,5% бюджета города. На здравоохранение - 5,9 млрд грн, социальную защиту – 5,4 млрд грн, ЖКХ - 5,7 млрд грн, культуру и искусство - свыше 1,5 млрд грн, физическую культуру и спорт - свыше 1,4 млрд грн грн.

Минимальная заработная плата в смете города на 2022 год заложена в объеме - 6,7 тысяч грн, средняя заработная плата - 23 029 грн.

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