Верховная Рада приняла постановление о повышении фонда оплаты труда помощников народных депутатов, задним числом за весь 2021 год. "За" проголосовали 294 народных депутата.

Доплаты объясняются "лишними средствами" в бюджете.

По проекту предлагалось установить, что месячный фонд будет равен 50 прожиточным минимумам (вместо 25, предусмотренных законодательством). С учётом того, что прожиточный минимум равен 2481 грн, фонд оплаты труда всех помощников каждого нардепа составит 124 тысячи в месяц.

В пояснительной записке говорится, что в бюджете Верховной Рады в текущем году есть лишние средства, и можно потратить их на улучшение условий труда помощников депутатов и повышение их благосостояния. В предыдущем году также принималось подобное постановление, тогда прожиточный минимум составлял 2027 грн, из-за чего месячный фонд оплаты труда помощников был чуть более 100 тысяч грн в месяц.

Стоит отметить, что автор постановления - "слуга народа" Сергей Кальченко, он же и глава Комитета.

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