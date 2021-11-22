После того как Рада приняла во втором чтении законопроект о публичности зарплат в госкомпаниях, с октября все государственные компании каждый месяц должны на своих сайтах публиковать зарплаты и бонусы членов правления и набсоветов. Оказалось, что топ-чиновники украинских госкомпаний, даже убыточных, не особо скрывают себя в аппетитах на зарплаты.

Рейтинг месячных зарплат глав правлений и набсоветов на основе открытых данных опубликовали "Украинские Новости".

Безусловный лидер рейтинга - экс-глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев. Его годовой доход в 2020 году составил 347 миллионов гривен, или по 29 миллионов в месяц.

Глава правления Приватбанка Герхард Бьош в октябре заработал около 1,1 миллиона, примерно столько же удалось заработать и главе правления Ощадбанка Сергею Наумову.

Зарплата главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в октябре составила 558 тысяч гривен

Замыкает пятерку - гендиректор Аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский с зарплатой в октябре в скромные 511 973 гривен.

Исполняющий обязанности председателя правления "Укрэксимбанка" Сергей Ермаков получил 450 215 гривен зарплаты в октябре и 67,6 тысячи гривен других выплат в денежной форме.

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев задекларировал 410 032 гривны зарплаты в октябре-ноябре. По основному месту работы - "Укроборонпром" - Гусев задекларировал 18 октября 144 389 гривен зарплаты, а 4 ноября - 265 643 гривны зарплаты. В октябре чиновник получил 299 тысяч гривен зарплаты.

Гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота за октябрь получил 372,9 тысячи гривен зарплаты. Генеральный директор акционерного общества "Укрпочта" Игорь Смелянский получил 272,086 тысячи гривен зарплаты за октябрь. Надбавка за работу в условиях режимных ограничений составила 40,812 тысячи гривен.

Временно исполняющий обязанности президента "Энергоатома" Петр Котин задекларировал 144 тысячи гривен зарплаты в октябре.

Напомним, "Страна" писала о том, что члены Кабмина будут выполнять полномочия членов набсовета "Нафтогаза" бесплатно.

Также мы сообщали, что в сентябре Сергея Лещенко вернули в набсовет "Укрзализныци" спустя день после прекращения полномочий.