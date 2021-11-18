В Верховной Раде появился проект постановления, в котором хотят повысить фонд оплаты труда помощников народных депутатов, задним числом за весь 2021 год.

Данный проект опубликован на официальном сайте парламента.

По проекту, предлагается установить, что месячный фонд будет равен 50 прожиточным минимумам (вместо 25, предусмотренных законодательством). С учётом того, что прожиточный минимум равен 2481 грн, фонд оплаты труда всех помощников каждого нардепа составит 124 тысячи в месяц.

В пояснительной записке говорится, что в бюджете Верховной Рады в текущем году есть лишние средства, и можно потратить их на улучшение условий труда помощников депутатов и повышение их благосостояния. В предыдущем году также принималось подобное постановление, тогда прожиточный минимум составлял 2027 грн, из-за чего месячный фонд оплаты труда помощников был чуть более 100 тысяч грн в месяц.

Комитет Рады рассмотрел постановление и дал положительный вывод. Стоит отметить, что автор постановления - "слуга народа" Сергей Кальченко, он же и глава Комитета.

Напомним, Никита Шефир, который два года является помощником нардепа Юрия Киселя (СН), могу получить более полумиллиона гривен из госбюлджета.

Также сообщалось, что экс-помощник нардепа за $200 тысяч продавал трудоустройство в Офисе президента.