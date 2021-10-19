После покушения на Сергея Шефира, первого помощника президента Украины Владимира Зеленского, всплыли некоторые пикантные подробности и о его сыне - Никите Шефире.

Отпрыск высокопоставленного чиновника вот уже почти два года числится на должности помощника народного депутата от партии "Слуга народа" Юрия Киселя. За свою работу Никита Шефир уже получил из госбюджета около 600 000 гривен.

Но, как отмечают журналисты-расследователи проекта BIHUS info "одна беда - мы никогда его там (в ВР - Ред.) не видели". Видеосюжет о помощниках нардепов опубликован на официальном Youtube-канале проекта.

Сюжет о Никите Шефире смотрите с отметки 08:47, видео BIHUS info

"Часто суммы разные, но в основном это 24 000 гривен в месяц и периодические надбавки в несколько тысяч гривен", - говорится в расследовании о зарплате Никиты Шефира.

Также стоит добавить, что именно жене Юрия Киселя - Валентине Кисель - президент Владимир Зеленский продал земельный участок и недвижимость.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о выплатах от Коломойского через офшоры и гонорарах в конвертах.

Также мы в материале "Предчувствие новой "Пандоры" рассказали, как Зеленский сознался в преступлении, подтвердив информацию по своим офшорам.