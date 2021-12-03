Украина получила бюджет на следующий год. 2 декабря Рада поддержала проект главной сметы страны, который накануне внес Кабмин.

О том, какие показатели изначально закладывали в бюджет-2022, а также какие поправки появились к первому чтению, мы уже писали. В частности, появилась статья на соц-экономразвитие с финансированием в 6 млрд. Соцэконом традиционно называют "хотелками" депутатов, считается, что за ее счет покупают голоса депутатов-мажоритарщиков. Были и другие изменения, к примеру, 2,2 млрд выделили на аэропорты, заложили дополнительные 6,5 млрд поступлений от импортного НДС и т.д.

Но еще тогда прогнозировалось, что основная борьба за бюджетные деньги развернется ко второму чтению. Что, собственно, и получилось.

Ко второму чтению Минфин увеличил доходную часть бюджета на 54,7 млрд гривен. Как раз накануне Рада приняла скандальный законопроект 5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс. И обновленные показатели поступлений оперативно внесли в бюджет.

Большую часть этих денег планируют получить от налоговых новаций.

При этом ранее потенциал проекта 5600 оценивался в 60 млрд, а немного позже в 25-25 млрд.

"Реальный потенциал закона 5600 - до 30 млрд", - считает экономист Алексей Кущ.

"Очень сомневаюсь, что вытянут «лишние» почти 55 млрд. Как и в показателе инфляции в 6,2% на следующий год. Сегодня инфляция уже 13%, и еще непонятно, что будет на сырьевых рынках в следующем году", - добавил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, итоговый бюджет-2022 концептуально не изменился. "Не пересмотрели прожиточный минимум к реальным показателям, социальные платежи, минималка вырастет всего на 200 гривен, денег на субсидии будет на 10 млрд меньше, чем в этом году, при том, что власти фактически подписались перед МВФ на рост тарифов. В целом очевидно, что бюджет тщательно выверен с Фондом. Но, думаю, уже вскоре начнут отдельными поправками вносить изменения, в частности, по субсидиям - иначе на выплаты просто не хватит денег", - добавил Пендзин.

В целом из-за требований МВФ по сокращению дефицита в бюджет заложено очень скромное увеличение соцстандартов, зато увеличиваются налоги. При этом самая большая статья расходов как и прежде - выплаты по госдолгу.

"По долгам погасить нужно 393 млрд плюс на обслуживание 180 млрд. Это 43% от доходной части, но правильнее считать от общего ресурса бюджета, с учетом займов (на следующий год - 571 млрд). В этом случае получается 30%", - подсчитал экономист Виктор Скаршевский.

Разбирались в нюансах бюджете-2022.

Плюс по ренте, минус по НДФЛ

На днях Рада спешно приняла скандальный закон 5600, хотя ранее его несколько раз снимали с рассмотрения. Точкой невозврата стал новый меморандум с МВФ, где власти подписались на многие нововведения, прописанные в налоговом проекте.

Как только закон 5600 был проголосован, Кабмин оперативно переписал показатели бюджета.

Доходную часть увеличили на 54,73 млрд (до 1,322 трлн гривен). Расходную - на 55,73 млрд (до 1,497 млрд).

При этом по доходам предусмотрено увеличение на 21 млрд гривен (до 158 млрд) налога на прибыль, на 13 млрд (до 179,6 млрд) поступлений от отечественного НДС, на 6,5 млрд - от импортного (до 405 млрд), на 6,8 млрд - от акцизов, на 1,7 млрд - от экологического налога, на 54% - от ренты (плюс 25 млрд).

Причем, основной рост будет как раз не за счет руды, на что рассчитывали анонсируя проект 5600 - от нее ожидается дополнительно только 240,7 млн гривен (4,7 млрд за год). Основная прибавка по ренте пойдет за счет газа и нефти - плюс порядка 24 млрд (в основном, увеличение - за счет роста цен на газ).

Что касается планов по увеличению поступлений от налога на прибыль, то они поясняются фактическим запретом предприятиям относить убытки прошлых периодов на отчетный год. «Что сильно ударит по инвесторам, которые вкладывались в бизнес, и, понятно, на первый этапах несли большие убытки. Но теперь хоть немного уменьшить налог на прибыль за этот счет уже не смогут», - отмечает Кущ.

Рост экологического налога также прописал в новом законе 5600, в частности, налог на выбросы углерода увеличили втрое, а воды - вдесятеро.

Часть ожидаемых на момент первого чтения доходов из итогового варианта бюджета вычеркнули.

Так, почти на 11 млрд (или 7%) уменьшился план поступлений от НДФЛ. Это связано с договоренностями с местными властями, которые пообещали не повышать тарифы на отопления в обмен на "лишние" 4% налога на доходы физлиц (они должны пойти на поддержку тепловых предприятий).

На 10,9 млрд снизили ожидаемые поступления от Нацбанка, который еще на этапе первого бюджетного чтения назвал планы по дивидендам завышенными, В итоге НБУ заплатит в бюджет 13,58 млрд, что намного меньше, чем в этом году - 24,4 млрд.

Больше денег на дороги, силовиков и президента

Что касается расходной части бюджета, то ее тоже увеличили на 55,73 млрд (до 1,497 млрд).

Больше всего вырастут траты на Мининфраструктуры - ко второму чтению ему пообещали почти на 70% больше (плюс 25 млрд, до 181,1 млрд). 4,3 млрд запланировано на обновление железнодорожного транспорта, 3,9 млрд на аэропорты, миллиард - на новую авиакомпанию, создание которой анонсировали власти, 9 млрд - на так называемую инфраструктурную субвенцию на места (в которой крайне заинтересованы депутаты-мажоритарщики). За счет этих денег в регионах будут обустраивать больницы и школы. Распределение конкретных сумм должна проводить специальная комиссия Минфина с участием депутатов бюджетного комитета. По такой же схеме станут распределять средства на соц-экономразвитие, которые в итоговой версии бюджета оставили.

Бюджет "Укравтодора" ко второму чтению вырос с 78,9 млрд до 88,2 млрд. То есть, "Большое строительство", по которому сейчас увеличивают откаты и проводят зачистки участников, будет продолжаться полным ходом.

К слову, помимо "Большого строительства", на следующий год намечается еще и большая термомодернизация зданий. Компанию, через которую она будет идти - "Укрфинжилье" - уже докапитализировали на 20 млрд, а в следующем году в нее вольют еще 30 млрд, причем, за счет выпуска гособлигаций.

Интересно по госаппарату. Как и в прошлом году в первоначальной версии бюджета заявлялось о снижении расходов по этим статьям. Но ко второму чтению денег добавили.

Так, расходы на Кабмин вырастут, по сравнению с первым чтением, на рекордные 45%, до 4,9 млрд.

Это поясняется передачей Госкино от Минкульта напрямую правительству. Кроме нового куратора у кинематографа в следующем году добавиться денег. Если изначально на поддержку кино закладывали около 700 млн, ко второму сумма выросла до 1,7 млрд.

Рада получит дополнительно около 84 млн, Госуправление делами - 23,7 млн, ОП - 12,5 млн.

На СНБО подбросили "лишние" 84,1 млн (до 388 млн), СБУ - 100 млн, МВД - миллиард гривен (до 99,2 млрд), Минобороны - 2,5 млрд. Бюджет на оборону и безопасность на следующий год - 322,7 млрд или 6% ВВП.

Офис Генпрокурора получит еще 475,7 млн (всего - 14 млрд), ГБР - 112 млн (всего - 2,68 млрд).

Ко второму чтению в бюджет внесли также 3 млрд по выплатам "Вовиной тысячи" вакцинированным украинцам.

Что будет с медициной, образованием, субсидиями и зарплатами

При этом на социальные ведомства денежный дождь пролился куда менее щедро.

Так, Минздраву добавили всего 1,5% (до 194,1 млрд). И это несмотря на то, что непонятно какая будет ситуация с коронавирусом - в мире заговорили о новых угрозах, связанных со штаммом "Омикрон".

"В нашей медицине дефицит - 100 млрд гривен. Мы требовали заложить на Программу медицинских гарантий 368 млрд гривен, то есть, 5% ВВП согласно законодательству. Это полностью поддержал комитет по вопросам здоровья нации. После первого чтения Рада дала поручение Кабмину найти эти средства. Но правительство его проигнорировало. На программу медицинских гарантий - 167,3 млрд (2,9% ВВП). Бюджет на Программу медицинских гарантий в 2022 году будет больше на 34 млрд, в сравнении с 2021 годом. Но он до сих пор на 100 млрд меньше реальных потребностей. 167,3 млрд не хватит на обещание Владимира Зеленского повысить зарплаты медикам (при этом норма о повышении зарплат врачам до 20 тысяч, а медсестрам - до 13,5 тысяч в бюджете осталась. И под эти цели обещают 2 млрд - Ред). Дефицит по программе закупки жизненно важных лекарств - почти 5 млрд гривен. Есть еще много других потребностей, которые не удастся обеспечить таким бюджетом. Так что ситуация с системой здравоохранения в 2022 году навряд ли поменяется кардинально", - написала в своем Фейсбуке нардеп и член профильного парламентского комитета Ольга Стефанишина.

По словам Пендзина, реальная инфляция, которая в следующем году может оказаться намного выше заложенных в бюджет 6%, попросту съест всю прибавку на медицину. Кроме того, непонятно с зарплатами врачей. Ведь больницы сейчас - отдельные предприятия, и зарплатную часть финансируют с общих поступлений от НСЗУ. Если поставят жесткой требование об окладе в 20 тысяч для врачей, те медучреждения, которые не смогут платить, станут попросту переводить людей на неполную занятость или сокращать. Что лишь усугубит дефицит медиков в отрасли.

Бюджет Минобразования даже потерял порядка 230 млн (всего - 171,9 млрд). Забрали деньги из статьи по приобретению оборудования для школьных столовых - темы, которую продвигает первая леди Елена Зеленская.

Что касается образования, то с 1 января 2022 года вырастут стипендии для студентов (на них заложили 5,14 млрд). Также со следующего года появится субвенция на пожарную безопасность в размере 1,5 млрд гривен. Образовательная субвенция составит 108 млрд, на развитие Новой украинской школы - 1,57 млрд. Распределять субвенции будут специальные комиссии с участием депутатов профильных комитетов.

Интересно, что расходы на президентский университет ко второму чтению резко взлетели - если изначально планировалось 100 млн, то теперь — 500 млн. По регионам сейчас активно собирают круглые столы, обсуждают тему университета Зеленского. В частности, они прошли в Одессе и Харькове - власти пытаются заручиться поддержкой университетской общественности.

Больной вопрос (и судя по всему, таким и останется в 2022 году) - зарплаты педагогов. С 1 декабря они незначительно выросли. Директор школы будет получать 17 тысяч вместо 15,7 тысяч, молодой учитель 9768 вместо 9015 гривен, учитель 1 категории 12906 вместо 11912 гривен, высшей категории - 13759 вместо 12698 гривен.

Но это явно не те деньги, на которые рассчитывали педагоги и которые прописаны в законе об образовании и постановлении Кабмина №822. К слову, на этапе выборов и тогдашний кандидат в президенты Зеленский обещал учителям золотые горы - зарплаты по 4 тысячи долларов.

Накануне голосования за бюджет, профсоюз педагогов обратился к Зеленскому по поводу увеличения расходов на образование. В частности, требовали с 1 января предусмотреть коэффициент 1,5 к должностным окладам учителей.

Также запрос был отправлен в Минфин, на что профсоюз получил официальный ответ - повышение окладов педагогам потребует дополнительно 120,8 млрд гривен. "На сегодня неинфляционные источники покрытия этих расходов отсутствуют".

По Минсоцполитики самая тревожная тенденция - снижение расходов на субсидии почти на 10 млрд, по сравнению с этим годом, - говорит Пендзин. Эту норму (о выделении на субсидии 38,4 млрд) заложили в проект бюджета изначально, и она благополучно перекочевала в итоговый вариант. То есть, даже при нынешних тарифах денег на субсидии в следующем году не хватит, если, конечно, еще больше не почистят армию получателей. Но в меморандуме с МВФ власти подписались на рыночные тарифы, и, как прогнозирует Алексей Кущ, уже с весны отопление может подорожать втрое, электроэнергия - в 2 раза, вода - в 1,5-2 раза, газ - вчетверо.

"Сразу резко вырастет число претендентов на субсидии. Непонятно, как будут покрывать их запросы. Разве что придется срочно вносить изменения в бюджет, как это было в этом году, когда на субсидии пришлось добавлять 12 млрд", — говорит Пендзин.

Отдельная тема - прожиточный минимум. К первому чтению заложили крайне незначительный его рост. Но в поручениях Кабмину бюджетный комитет прописал возможное увеличение прожиточного минимума до реальных показателей (он порядка 5 тысяч, что вдвое выше официальных показателей), но - с учетом финансовых возможностей бюджета. Такие же поручения комитет давал Кабмину и в прошлом году. Но ни тогда, ни сейчас "финансовых возможностей" не нашлось.

Поэтому прожиточный минимум не меняли. С 1 января он составит 2393 гривен, с 1 декабря - 2589 гривен. «Соотвественно, особо не вырастут и социальные выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, только в пределах официальной инфляции, которая может оказаться существенно ниже реальной. Это значит, что по факту покупательская способность этих денег снизится», - говорит Пендзин. К примеру, минимальная пенсия с 1 июня 2022 года составит 2027 гривен, а с 1 декабря - 2093 гривны. Но появилась интересная статья -на подготовку к внедрению накопительного пенсионного страхования. Под нее выделят 50 млн. Но на что конкретно их потратят - вопрос пока открытый. Тем более, что МВФ советовал Украине притормозить с накопительными пенсиями.

Пендзин также обращает внимание, что полностью убрали затраты на перепись населения (было заложено 400 млн). "Говорят, Apple будут привлекать, но это полная чепуха. У нас многие украинцы, особенно пожилые, вообще без мобильных телефонов, не говоря уже о смартфонах. Да и анкеты по переписи достаточно обширные, и их лучше заполнять очно. Даже в самых продвинутых в плане диджитализации странах перепись населения оставили по бумажным анкетам. Иначе может быть искажение результатов или манипуляции", - добавил Пендзин.

Что касается минимальной зарплаты, то ее в итоговом варианте бюджета тоже не меняли - на 1 января она составит 6,5 тысяч, а в октябре 2022 года подрастет еще на 200 гривен (до 6,7 тысяч).

При этом среди многочисленных правок, которые подавали к бюджету, было немало предложений по минималке - увеличить ее до 7-8,5 тысяч гривен. Но, как видно, их не учли.

"Повышение минимальной зарплаты в прошлые годы выступало дополнительным сильным драйвером внутреннего потребления и роста экономики. Поэтому сейчас по этим показателям мы можем увидеть затухание роста", - говорит глава аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин.

Средняя зарплата в 2022 году, по расчетам Минфина, составит 15,3 тысячи гривен, а уровень безработицы останется достаточно высоким - 8,5%.

"Сверились с МВФ"

Эксперты говорят - финальная версия бюджета была тщательно выверена с МВФ.

"Отсюда стремление любой ценой удержать дефицит бюджета в рамках 3,5% (188 млрд гривен), на чем настаивал Фонд", - говорит Пендзин.

При этом, по словам аналитика Института Growford Виктора Скаршевского, выполнить и даже перевыполнить эту норму будет несложно, особенно если хронически недофинансировать расходные статьи, как это происходит сейчас.

Рост экономики планируется на уровне 3,8%. Но опять таки, непонятно, насколько достижима эта цель. "Кто-то сейчас может сказать, что будет с пандемией и как она еще может ударить по мировой экономике и сырьевым рынкам. Появление нового штамма "Омикрон" спровоцировало обвал рынков, мир заговорил о новых локдуанах. Если хотя бы часть этих прогнозов оправдается, украинская экономика может не только не вырасти, но и даже упасть", - отмечает Пендзин.

Точно также с курсом доллара. Его заложили на уровне 28,6 гривен. "Но непонятно, как себя поведет «американец». В США, которые включили станок и выбросили на рынок уже порядка 4 трлн, инфляция зашкаливает - под 6,5%. Плюс могут наложиться наши внутренние факторы. Ведь из-за обвала сырьевых рынков валютная выручка может упасть, а расходы на энергоносители, наоборот, вырастут", - говорит Пендзин. По словам Куща, уже сейчас у национальной валюты есть нереализованный потенциал роста до 2 гривен за долларе.

Дополнительным фактором риска для Украины остаются долги, только на обслуживание которых уйдет почти 180 млрд. Отметим, что в бюджете на 2022 год объем платежей на обслуживание госдолга снижен на 1,43 млрд, в частности, за счет уменьшения расходов на обслуживание внутреннего долга.

В дальнейшем Минфин планирует делать ставку на пирамиду ОВГЗ и больше размещать гривневых бумаг (в том числе, и под проценты в гривне с учетом инфляции). Такая норма заложена в проекте Стратегии по управлению госдолгом, который вчера должен был рассматривать Кабмин. Но в последний момент ее сняли на доработку.

Также в стратегии прописано, что Украина будет и дальше влезать в долги перед международными кредиторами - МВФ, Мировым банком, ЕБРР, иностранными государствами.

Чем это обернется для рядовых украинцев и страны в целом, предсказать несложно. Ведь практически под каждый займ власти дают целые списки обещаний, причем, цена их реализации зачастую несоизмерима с теми суммами, что нам в итоге дают.