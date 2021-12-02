Кабмин 2 декабря начался с бюджета-2022, который сегодня принял парламент. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал его "сбалансированным", отметив, что дефицит бюджета запланирован на уровне 3,5 % ВВП, то есть, ровно таком, как прописано в меморандуме с МВФ.

Также Денис Шмыгаль анонсировал увеличение финансирования по "Вовиной тысяче" вакцинированным украинцам - уже в этом году на эти цели выделят 8 млрд гривен. Такой решение вскоре должен принять парламент.

Что касается повестки дня Кабмина, то в последний момент в ней появились изменения - глава Минфина Сергей Марченко отозвал стратегию управления госдолгом. Ее сняли на доработку, пообещав вынести на следующий Кабмин.

Отметим, что документ достаточно интересный - в нем прописано дальнейшее увеличение пирамиды ОВГЗ и ставка на новые долги, в том числе, кредиты МВФ.

Разбирались, что еще принял Кабмин 2 декабря.

Украина закрывается от "Омикрона"

Украина вслед за другими странами решила отреагировать на новый штамм коронавируса "Омикрон".

Соглавно новому постановлению Кабмина, с 00 часов 3 декабря запрещается въезд в нашу страну иностранцам и лицам без гражданства, прибывающим из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Мозамбика, Лесото, Королевства Эсватини, Малави и пребывали на их территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней.

Для граждан Украины, прибывающих из перечисленных стран, вводится обязательная самоизоляция.

Подготовка к отставке ВСП

Кабмин согласовал законопроект по Высшему совету правосудия.

Напомним: по нему ситуация сейчас неоднозначная. Украина обязалась перед МВФ создать Этический совет с участием международных экспертов. Фактически, как говорят эксперты, речь идет о контроле международного управления за судебной системой нашей страны. Этический совет будет устанавливать соответствие кандидатов на должности членов ВСП критериям профессиональной этики.

Но "по-хорошему" создать Этический совет не удалось, и его создали автоматически. "При этом существует вероятность, что члены ВСП могут быть уволены с должностей по собственному желанию", - говорится в пояснительной записке.

В этом случае ВСП не будет обладать всеми полномочиями, что приведет к невозможности принятия ею решений, в частности, по распределению расходов между распорядителями бюджетных средств в системе Государственной судебной администрации, - отмечается в пояснительной записке.

Поэтому в новом законопроекте предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс, предусмотрев, что на время отсутствия полномочного ВСП перераспределение расходов будет проводить Государственная судебная администрация без согласования с Высшим советом правосудия.

Как хотят поменять КЗоТ

Беременным украинкам, и тем, у кого есть маленькие дети, обещают увеличить трудовые гарантии. Соотвествующий законопроект согласовало правительство. Но на самом деле в нем есть достаточно расплывчатые пункты, которые, наоборот, развязывают работодателям руки.

Нововведений в КЗоТ предлагается несколько.

Во-первых, беременность внесли в список запретов по дискриминации, наряду с политическими и религиозными взглядами, сексуальной ориентацией, инвалидностью и болезнями.

Во-вторых, прописали пункт, запрещающий увольнение работника по инициативе собственника предприятия (кроме случаев ликвидации компании).

В-третьих, если предприятие ликвидируется, беременные и те, кто имеет детей до полутора лет, должны получить выплаты в размере двух минимальных зарплат.

В-четвертых, из КЗоТа предлагается полностью вычеркнуть статьи о работе в ночное время и сверхурочной работе (а сейчас эти статьи однозначно выписаны в пользу беременных, матерей малолетних детей, лиц с инвалидностью, несовершеннолетних и т.д).

Их заменят достаточно расплывчатыми формулировками типа "законодательством и коллективным договором могут устанавливаться другие запреты привлечения к сверхурочной работе и работе в ночное время". Но требование не обязательное, то есть, могут устанавливаться, а могут и нет.

В-пятых, из КЗоТа хотят исключить статьи по ограничениям на командировки и работу в выходные для беременных и тех, у кого есть дети до трех лет. Взамен прописали новые - по беременным запрет сохранили, а вот что касается матерей малолетних детей, то прописали, что они могут привлекаться к ночным и сверхурочным работам, работе в выходные и командировкам, но - по их согласию. Понятно, что выбить такое согласие для работодателя не составит особого труда.

В-шестых, прописали гарантии для беременных, проходящих медицинские обследования. На время таковых за ними сохраняется работа и зарплата.

Также указано, что часть оплачиваемого отпуска по беременности продляется на время между ожидаемой и реальной датой родов (сейчас такого уточнения нет, просто прописано, что время отпуска - 126 дней).

Программа информатизации

Кабмин утвердил Национальную программу информатизации на 2022-2024 годы.

В ней, в частности, предусмотрено обеспечение доступа к интернету для лиц с инвалидностью, повышение доступа к сети в сельской местности, переход на цифровые административные услуги и е-документооборот, информатизация системы правосудия, науки, образования и культуры и пр. По меньшей мере, часть пунктов декларировалась и ранее, но так и не были выполнены.

Также будет расширена "Дия" (в частности, планируется создать "Дия. Цифровая община"), модернизировано ряд государственных порталов. Обещают и новые сервисы, к примеру, по предоставлению экспертных выводов на пищевые продукты в смартфоне.

Понятно, что это потребует немалых затрат. Но в пояснительной записке точные суммы не указаны, отмечается лишь, что Кабмин в двухмесячные срок должен дать расчет по финансированию с определением источников на 2022 год. В отчете Минфина указано, что финансирование будет вестись в рамках бюджетного финансирования, предусмотренного Минцифре, с учетом имеющихся финансовых ресурсов. То есть, на особо щедрое финансирование расчитывать не приходится.

Водителям дали шанс

Кабмин внес изменения в Порядок временного изъятия и возврата водительских прав.

В частности, добавили пункт, в котором прописали, что человек считается лишенным права водить авто после решения суда по поводу законности изъятия у него прав (то есть, до этого водить можно).

Также, если права забрали за админнарущения, если суд в течение трех месяцев не примет решения о лишении водителя права вождения, он может обратиться в правоохранительные органы и получить право водить авто еще на три месяца.

Если суд не примет решение в течение года, по заявлению водителя права ему вернут. То есть, в случае судебных проволочек, водитель -нарушитель сможет "отбить" удостоверение.

Е-школа

В Украине создадут Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента (АИКОМ). Он должен заменить существующую Государственную информационную систему образования, в которой собираются данные по школьной отчетности и педагогам. В пояснительной записке отмечается, что эта система «утратила свою прогрессивность и актуальность», имеет устаревший интерфейс, что, к примеру, делает невозможным внедрение цифровых журналов и дневников. Существующая система, по-сути, только собирает статистику.

Новая система будет создаваться в рамках бюджетного финансирования - дополнительных средств под нее не попросили. Поэтому что в итоге выйдет из этого проекта - вопрос пока открытый.

Пошлины для российских товаров

В Украине продлят действий таможенных пошлин на российский импорт. Соответствующее решение принял Кабмин. Ставки будут действовать для российских товаров еще год - до 31 декабря 2022 года или "до прекращения нарушения РФ Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ".

В пояснительной записке указано, что Россия применяет к украинским товарам ставки единого таможенного тарифа ЕАЭС, а также ряд торговых запретов и ограничений. Поэтому со стороны Украины - заморозка высоких пошлин - ответный шаг.

То есть, российские товары и дальше будут заходить в Украину с пошлинами. Хотя, понятно, что это "ответка" не столько России, сколько отечественным потребителям, которые получают продукцию (в том числе, по критическому импорту, как, к примеру, автотопливо) дороже, чем могли бы.

Стипендии по-новому

В Украине с нового года существенно повысят стипендии для студентов. Но начислять и платить их будут по-новому.

На заседании 2 декабря правительство поменяло Порядок назначения стипендий.

В нем, в частности, прописали, что на общих основаниях начисляются стипендии курсантам военных училищ, клиническим ординаторам, ассистентам - стажерам, аспирантам, иностранцам в рамках квот на обучение.

Пункты, которые ранее касались только высшего образования, теперь распространят также на предвысшее (в эту категорию входят учебные заведения 1 -2 уровней аккредитации, которые не получили статуса колледжей).

На сегодня в таких заведениях стипендии начисляются по успеваемости - чтобы получать деньги, достаточно учиться на "хорошо", а рейтингов, как в вузах, практически не составляют.

Теперь же в училищах стипендии будут получать по тому же принципу, что и в вузах.

К примеру, за наличие непогашенной на конец семестра академической задолженности стипендия снимается.

Лимит стипендиатов тоже будет действовать - на выплаты может рассчитывать от 40 до 45% учащихся, которых будут отбирать по рейтингам успеваемости. То есть, по итогу тех, кто может рассчитывать на стипендии, станет меньше.

Портфельные гарантии от государства

Правила получения портфельных гарантий от государства меняются.

Такие гарантии могут предоставляться Кабмином для обеспечения частичного погашения долговых обязательств перед банками-кредиторами (не более 80% от общей суммы). К примеру, в этом году портфельные гарантии предоставлялись в размере до 10 млрд гривен.

Летом этого года Кабмин разослал банкам письма об их заинтересованности в госгарантиях. В итоге отобрано 12- банков-кредиторов, которые смогут работать по схеме госгарантий, и для каждого установили предельные размеры гарантий.

В числе банков - участников программы - Ощадбанк (2 млрд гривен), Приватбанк (2 млрд), Укргазбанк (1,5 млрд), Укрэксимбанк (1 млрд). "Таскомбанк" (600 млн), ОТП Банк (500 млн), Пиреус Банк МКБ 139 млн, Банк Альянс (100 млн), "Кредитвестбанк" (95 млн), КИБ (90 млн), Асвио Банк (30 млн), МТБ (30 млн).

Нововведения по счетчикам

Кабмин внес изменения в законодательство по счетчикам на коммунальные услуги.

До недавнего времени были взносы за счетчики, но эту норму исключили из закона о коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения.

Вместо нее предусмотрели, что затраты поставщиков услуг на счетчики включаются в тарифы, также потребителя платят абонплату (она идет оператору инженерных сетей).

В новом постановлении Кабмина указано, что средства, которые платят потребители за счетчики, должны перечисляться в том числе операторам сетей.

Для сбора средств оператор должен предоставить данные по количеству домов, в которых устанавливались счетчики, стоимость установки, общую сумму. Перечисление средств осуществляется до 5 числа каждого месяца.

Для потребителей формально ничего меняться не должно. Но непонятно, не всплывут ли лишние суммы на этапе составления отчетов по счетчикам.

Также Кабмин изменил правила пользования тепловой энергией. Речь также идет о счетчиках. Прописали, что можно использовать только оборудование, которое отвечает требованиям законодательства о метрологии, контроль за приборами будет проводить Государственная инспекция энергетического надзора.

Планы по госдолгу

Кабмин определяется, что будет делать с государственными долгами, размер которых растет как снежный ком.

Сегодня должны были утвердить стратегию управления госдолгом на 2021-2024 годы. Но в последний момент ее сняли на доработку. Отметим основные пункты этого документа.

Определено четыре цели:

Увеличение доли госдолга в национальной валюте (то есть, дальнейший рост пирамиды ОВГЗ) Продление среднего срока погашения и обеспечение равномерного графика выплат Привлечение долгосрочного льготного финансирования Продолжение развития "крепких взаимоотношений" с инвесторами и дальнейшее усовершенствование политики управления госдолгом.

В стратегии указано, что будет отдаваться приоритет ОВГЗ в гривне.

Указано, что госдолг Украины характеризуется значительной частью внешнего долга — 55,7%. А увеличение доли госдога в нацвалюте позволит снизить внешние риски, - отмечается в стратегии.

Если в 2020 году доля госдолга в гривне была 38,2%, то в этом году - 41%, в 2022 году ее планируется довести до 44%, в 2023 году - до 47%, а к 2024 году - до 51%.

Возможен выпуск ОВГЗ в гривне и гривне с привязкой к инфляции.

Также хотят увеличить средний срок погашения долга с 6,4 лет в этом году до 7 лет к 2024 году.

Долю льготного финансирования от международных организаций и иностранных государства для реализации инвестиционных проектов планируется нарастить с 6,3% до 7%.

Среди международных организаций наиболее перспективными с точки зрения выделения нам денег названы Мировой банк (кредит на политику развития, МВФ, ЕБРР, ЕИБ.

Управление госдолгом может идти по двум вариантам:

выкуп/обмен выбранного выпуска еврооблигаций для снижения пиков рефинансирования

Частичный выкуп/обмен широкой линейки выпуской еврооблигаций с целью оптимизации структуры долга и снижения затрат на его обслуживание.

Меморандум с НАТО

Кабмин согласовал решение о подписании нового меморандума с НАТО по вопросам консультаций. Управления, связи, разведки в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира". Прежний меморандум утратил силу.

Обновленный текст меморандума предусматривает поддержку внедрения современных коммуникационных сервисов, протоколов обработки данных в системе управления ВСУ, поддержку в оценке и внедрении служб по информационным технологиям для обработки данных, поддержку в приобретении сервисов.

В долгосрочной перспективе от НАТО ждут определение потребностей Украины в оборонном, оперативном и логистическом планировании. То есть, диктовать, что нам нужно, будет НАТО. Также Альянс пропишет планы по модернизации информационных и коммуникационных систем.

Уманский ЛВЗ на приватизацию

Кабмин расширил список объектов на большую приватизацию. В него добавили Уманский ликеро-водочный завод. В перечень объектов на большую приватизацию вносятся те, стоимость активов которых превышает 250 млн гривен. По Уманскому ЛВЗ стоимость активов оценили в около 444 млн гривен.

Следующий этап - предприятию подберут советника, который подготовит его к приватизации.

Соцстраху перераспределили деньги

Кабмин утвердил увеличение доходной и расходной части для Фонда социального страхования почти на 721 млн гривен

В частности, доходная часть ФСС увеличивается на более чем 572 млн по статьям "Страховые взносы за застрахованных лиц". Помощь Фонду из госбюджета на выплаты медработникам по коронавирусу составит свыше 104 млн.

По расходам на 518,3 млн увеличатся траты по статье "материальное обеспечение и социальные услуги", на 155 млн страховые выплаты, выплаты по ковиду - на более чем 104 млн.

При этом статью "страховые затраты на медицинскую и социальную помощь", наоборот, урежут на 57 млн.

Напомним: у Фонда в этом году - хронические проблемы с деньгами, не хватает средств на выплаты больничных и людям приходится ждать по несколько месяцев. Решит ли эти проблемы перераспределение средств - вопрос пока открытый.



