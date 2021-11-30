В Минцифры рассказали детали меморандума с Apple
Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с Apple. Как заявлял ранее Зеленский, перепись украинцев на 2023 год пройдет с помощью американской технологической компании Apple.
Об этом сообщил министра цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.
"Корпорация предоставит нам поддержку в разработке и определении приоритетных проектов, направленных на сокращение бумажных транзакций, экономию времени персонала и улучшение опыта работы граждан и государственных служащих", - написал Федеров.
По словам министра, сотрудничество с Apple предусматривает:
- сотрудничество во время переписи населения в 2022-2023 годах;
- сотрудничество в организации проектов, связанных с сокращением бумажных транзакций;
- развитие приложения "Дия" для платформы iOS;
- сотрудничество в инициативе по цифровой грамотности;
- привлечение цифровых технологий в сфере здравоохранения.
"Также создаем рабочие группы, которые будут отвечать за разработку планов реализации наших совместных инициатив", - добавил Федоров.
Напомним, последний раз перепись населения Украины проводилась в 2001 году. Перепись населения была назначена на 2021 год, но ее отменили из-за пандемии коронавируса и перенесли на 2023.
В сентябре комитет верховной Рады согласовал выделение почти 83 миллионов гривен на подготовительные работы к переписи населения.
Также сообщалось, что координатор ООН в Украине по гуманитарным вопросам заявила о необходимости проведения переписи населения, поскольку проведение переписи обеспечивает предоставление социально-экономических услуг.