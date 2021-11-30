Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с Apple. Как заявлял ранее Зеленский, перепись украинцев на 2023 год пройдет с помощью американской технологической компании Apple.

Об этом сообщил министра цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

"Корпорация предоставит нам поддержку в разработке и определении приоритетных проектов, направленных на сокращение бумажных транзакций, экономию времени персонала и улучшение опыта работы граждан и государственных служащих", - написал Федеров.

По словам министра, сотрудничество с Apple предусматривает:

сотрудничество во время переписи населения в 2022-2023 годах;

сотрудничество в организации проектов, связанных с сокращением бумажных транзакций;

развитие приложения "Дия" для платформы iOS;

сотрудничество в инициативе по цифровой грамотности;

привлечение цифровых технологий в сфере здравоохранения.

"Также создаем рабочие группы, которые будут отвечать за разработку планов реализации наших совместных инициатив", - добавил Федоров.

Напомним, последний раз перепись населения Украины проводилась в 2001 году. Перепись населения была назначена на 2021 год, но ее отменили из-за пандемии коронавируса и перенесли на 2023.

В сентябре комитет верховной Рады согласовал выделение почти 83 миллионов гривен на подготовительные работы к переписи населения.

Также сообщалось, что координатор ООН в Украине по гуманитарным вопросам заявила о необходимости проведения переписи населения, поскольку проведение переписи обеспечивает предоставление социально-экономических услуг.