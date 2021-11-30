Перепись населения в Украине, которая запланирована на 2023 год, проведут в сотрудничестве с американской технологической компанией Apple.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем Twitter-аккаунте во вторник, 30 ноября.

"Горжусь тем, что Украина станет второй страной (первой были США - Ред.) в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Сегодня был подписан важный меморандум о взаимопонимании между Минцифры и этим технологическим гигантом. Цифровизация является безусловным приритетом нашей страны", - написал Зеленским.

Напомним, последний раз перепись населения Украины проводилась в 2001 году. Перепись населения была назначена на 2021 год, но ее отменили из-за пандемии коронавируса и перенесли на 2023.

В сентябре комитет верховной Рады согласовал выделение почти 83 миллионов гривень на подготовительные работы к переписи населения.

Также сообщалось, что координатор ООН в Украине по гуманитарным вопросам заявила о необходимости проведения переписи населения, поскольку проведение переписи обеспечивает предоставление социально-экономических услуг.