Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко завил о том, что госбюджет на 2022 год, разработанный правительством вместе с монобольшинством, далек от реальных потребностей людей.

Об этом сообщает пресс-служба "Опполатформы" со ссылкой на комментарий Юрия Бойко о государственном бюджете на следующий год, за который парламент проголосовал во втором чтении 2 декабря.

По его словам, сейчас украинский народ оказался в очень сложной ситуации. Высокие цены и тарифы способствуют росту бедности, а власть, по мнению Бойко, вместо защиты и поддержки людей, занимается только собственными потребностями.

"Яркий пример того, как власть относится к людям – неучтение правки от "ОПЗЖ" в бюджет по увеличению помощи при рождении ребенка. С 2014 года при рождении первого, второго и третьего ребенка выплачивается одинаковая сумма – 40 тыс. гривен. Всем понятно, что за семь лет эта сумма превратилась в ничто. "ОПЗЖ" требовала учесть инфляцию и выплачивать за первого ребенка – 50 тыс. грн, за второго – 100 тыс. и за третьего – 150 тыс. гривен. Для государства это не большие деньги, но для молодых семей – существенная помощь, учитывая тот факт, что демографическая ситуация в стране катастрофически ухудшается, рождается меньше, чем умирает. Однако власти проигнорировали наши предложения. И это только один пример отношения власти к своим гражданам", - сказал Юрий Бойко.

Одновременно с этим он обратил внимание на то, что сейчас недопустимо увеличивается финансирование органов власти.

"На Кабмин увеличили расходы на 200 млн грн, на Антикоррупционный суд – 200 млн, аппарат СНБО получил дополнительно 120 млн грн по сравнению с прошлым годом. И это всего несколько примеров. Это – цинизм и безответственность", - сказал Бойко.

Подводя итоги, сопредседатель "ОПЗЖ" заявил, что госбюджет не имеет абсолютно ничего общего с тем, что действительно нужно людям. И эту ситуацию нужно немедленно исправить.

"Парламент такими антинародными решениями дискредитировал себя. Если монобольшинство имеет политическую совесть, нужно распустить Верховную Раду и идти на перевыборы, чтобы люди получили шанс проголосовать за тех политиков, которые будут профессионально работать. У "ОПЗЖ" есть стратегия, как вывести страну из социально-экономического кризиса", - резюмировал Юрий Бойко.

Напомним, ранее мы писали о том, что партия "Оппозиционна платформа-За жизнь" настаивала на том, чтобы проект бюджета на 2022 год, был пересмотрен и стал социально ответственным.

Кроме того, в партии ОПЗЖ раскритиковали выделение Международным валютным фондом Украине очередного кредитного транша в размере 700 млн долларов. Юрий Бойко считает, что вместо развития экономики власть набирает новые долги.