Скандальный законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины позволит власти обложить дополнительными налогами украинцев и таким образом увеличить поступления в бюджет не за счет развития экономики, а за счет простых граждан, поскольку именно на них переведут дополнительную налоговую нагрузку.

Такое заявление сделал сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, сообщается на сайте политсилы.

Речь идет о внесенном в Раду Кабмином законопроекте, который предполагает за счет существенного увеличения налоговой нагрузки на бизнес и простых граждан пополнить госбюджет на дополнительные 30 миллиардов гривен.

Как объяснил Юрий Бойко, нормы законопроекта №5600 противоречат Конституции Украины. А сам закон будет иметь катастрофические социальные и экономические последствия, так как увеличивается налоговая нагрузка на бизнес, фермеров, сельхозтоваропроизводителей, а также обычных граждан.

"В частности, увеличение ставки налога на земельные паи приведет не только к росту безработицы в сельской местности, но и оттоку рабочей силы и монополизации сельскохозяйственного производства. Также усилится налоговое давление на людей, которые имеют свой небольшой бизнес в интернете. Повышение налоговой нагрузки и ужесточение налогового администрирования - худшее из возможных решений, которое приведет к дальнейшему ухудшению ожиданий бизнеса и инвесторов", - заявил Бойко.

По его словам, фракция ОПЗЖ делает все для того, чтобы защитить простых людей, в отношении которых власть устроила налоговый геноцид. Именно поэтому оппозиционеры не проголосуют за законопроект № 5600, если не будут внесены правки от ОПЗЖ.

"Каждая фракция вносит свои пять правок. Предложения от ОПЗЖ не дадут возможности наложить на людей дополнительные налоги, что предполагается этим законом. Правки оппозиции касаются как налогообложения земли, так и фермеров, фиксированного налога, всего того, что увеличивает налоговую нагрузку. И если наше мнение не будет учтено, проголосуем против. Принятие закона №5600 в нынешнем варианте вернет то, что ранее яростно поддавалось критике. Когда в прежние времена власти облагали налогами каждую яблоню, поросенка, корову. Именно к этому все и идет. Мы не можем с этим согласиться, будем отстаивать интересы людей и бороться против произвола власти", - добавил Юрий Бойко.

Ранее "Страна" писала о том, что в Раде затягивается принятие скандального закона о повышении налогов.

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