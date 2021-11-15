В Минцифры сообщили, что технически готовы к внедрению электронного голосования на выборах. Для этого осталось лишь подготовить законодательную базу.

Об этом первый замглавы Минцифры Алексей Вискуб рассказал в интервью "РБК Украина".

"Если народными депутатами будет разработан и принят соответствующий закон об интернет-голосовании, то можно с уверенностью говорить, что технически мы готовы к его реализации. Важным вопросом остается готовность и доверие самих избирателей. Но технологии выборов активно развиваются, чтобы обеспечить полную прозрачность и доверие", - заявил Вискуб.

Отметим, что мировая практика электронного голосования крайне неоднозначна. С ним постоянно связаны обвинения в фальсификациях и "нарисованных" результатах, пишет Telegram-канал "Политика Страны".

"Именно поэтому внедрения такой системы опасаются многие и в Украине. Где гарантия, что Зеленский вечером после выборов не нарисует нужные ему результаты, зайдя в систему электронного подсчета голосов через свой смартфон. Впрочем, учитывая как быстро ухудшается политическое положение президента, не исключено, что наработками Минцифры он воспользоваться уже не успеет. Но его преемникам они тоже пригодятся", - комментирует "Политика Страны".

Как писала "Страна", специалист в области систем электронного голосования Андрей Хорсев, который является СЕО ІТ-компании 908 и сооснователем сервиса поиска данных в государственных реестрах Opendatabot, не верит в возможность честных онлайн-выборов в Украине. По его мнению, их результат будет зависеть от того, кто считает голоса.

Также мы сообщали, что в сентябре Зеленский обсудил с президентом Microsoft введение электронного голосования в Украине.