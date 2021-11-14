Хакерам удалось взломать электронную почту ФБР. Они разослали с нее десятки тысяч электронных писем с предупреждением о возможной кибератаке.

Об этом сообщает Bloomberg в субботу, 13 ноября.

По данным проекта Spamhaus, отслеживающего спам и связанные с ним киберугрозы, хакеры разослали десятки тысяч электронных писем с электронной почты ФБР с предупреждением о возможной кибератаке. Автор письма подписался как лицо, якобы связанное с Министерством внутренней безопасности США.

Мотивы хакеров пока неизвестны. В ФБР отказались сообщать детали инцидента. В Бюро лишь заявили, что они "осведомлен" об инциденте, связанном с поддельными электронными письмами с учетной записи электронной почты @ic.fbi.gov".

Ранее "Страна" сообщала, что Государственный департамент США готов заплатить до десяти миллионов долларов за информацию, которая поможет найти киберпреступную группировку DarkSide, которая ранее атаковала компанию Colonial Pipeline (одного из крупнейших в США поставщиков топлива в стране). По данным Федерального бюро расследований, преступная организация расположена в России.

Также мы писали, что на территории Польши арестовали 22-летнего хакера-украинца Ярослава Васинского. Его обвиняют в вымогательстве 50 млн долларов у американской компании Apple.